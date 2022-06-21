今天是24節氣的夏至，也是一年當中北半球白天最長的日子，陽氣旺盛。傳統上認為夏至過後，就代表梅雨季結束、颱風季展開，午後西北雨也會無預期降下暴雨，堪稱悶熱至極的節氣。此時養生重點並非消暑貪涼而已，中醫與營養師分別提供維持夏天元氣的好方法。

●夏暑容易消耗元氣 「養心」避免心火內生

四季中夏天屬火，但如果為了消暑而狂吃冰冷食物，反而容易造成腸胃不適。同時炎熱時大量流汗，不但耗傷元氣，還會受潮濕燠熱影響而令人煩躁不安，因此盛夏養生重點是養「心」--不只心血管養護，還要穩定情緒、心性平和。有效「心靜自然涼」的4大重點，做起來都不難：

夏至養生４大重點。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●消除夏季倦怠 降低腦霧 掌握「5多3少」原則

《好食課》營養師林世航表示，炎炎夏日更容易感覺頭昏、嗜睡、倦怠，形成「夏日疲勞症候群」，這時可以藉由「5多3少」趕走疲憊：

◎5多：多吃全穀、多補充水分、多攝取蛋白質食物、多把握夜間睡眠時間、多吃蔬果。

◎3少：少吃甜食與手搖飲、少吃油炸物、少喝咖啡。

●貪涼吃冰品要節制 以免加重心臟負擔

恩主公醫院中醫部中醫內科林姿婷中醫師指出，夏日最受歡迎的冷飲或冰品，若是過度食用，會讓寒溼有可趁之機。尤其大口吞下冰涼食物時，等於直接將寒氣帶進身體，不但加重心臟負擔，更降低身體代謝速度，引發消化不良、腹痛、腹瀉等症狀。長期下來，寒溼凝結停滯於體內，就會對身體機能產生不良影響。

不過一到夏季，難免想要吃喝些清涼食材或冰品。醫師提醒，只要勿過量、吃的時候不要太急，把握少量、小口、慢慢吃的原則，偶一為之倒也無妨。

此外，酸性食物如番茄、檸檬、草莓、烏梅、葡萄、山楂、鳳梨等，不僅能斂汗、止瀉、祛濕，還可以生津解渴，健胃消食。以烏梅熬製成酸梅湯，就是合宜的夏季飲料之一。日常也可以多吃葉菜、瓜果類，像是西瓜、白菜、絲瓜等，也都能生津止渴、健胃解熱。