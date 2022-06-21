近日越來越多民眾確診新冠肺炎，不少康復後民眾出現咳嗽、疲倦、微喘、嗅覺異常、記憶力變差等後遺症。 耳鼻喉科診所醫師張益豪提醒，研究指出咳嗽需要2至3個月或更長時間才能康復，並提供三點「缺氧」警訊，若發生則須儘快就醫。

●感染新冠後遺症包含：疲倦感、咳嗽、胸悶、記憶力變差等

近日許多新冠康復後的病患都會前往他的診所求助包含，「醫師求救，我感染之後常常覺得很疲倦」、「請問感染之後，是不是會變笨？會笨多久」、「感染之後常常胸悶」、「感染後時常覺得專注力無法集中」、「我常常咳嗽很難受」等，張益豪表示，上述都是很常見的感染後後遺症。

張益豪指出，隨著越來越多民眾確診新冠病毒，感染後已開始有持續的咳嗽、嗅覺喪失、胸悶、微微的喘、甚至有不少民眾出現專注力與記憶力變差的狀況 。

●久咳恐影響健康、社會觀感！ 應積極處理

「久咳部分要積極處理！」張益豪強調，以健康問題的角度，很多民眾久咳甚至夜咳，大大影響到睡眠，進一步的就會影響到睡眠品質就會造成免疫力受影響，久咳也容易引起呼吸道粘膜破皮而咳出血絲血痰，也容易因為傷口而造成二次感染或發炎；再者是「社會觀感問題」，咳嗽會造成身旁的親友感到恐慌，造成不必要的誤會與感受。

●缺氧3點警訊 判讀是否該就醫

張益豪指出，據刊登在《Uptodate》醫學研究指出，疲倦需要3個月或更長的時間；咳嗽需要2至3個月或更長時間；嗅覺異常大約維持一個月，很少需要更長的時間；記憶力變差則需要會維持數週至數個月才能康復。

至於圖片中的喘，張益豪強調，這裡指的是微微的喘、悶，而不是呼吸急促或缺氧，民眾可以透過以下方法判斷自己是否該就醫：

．透過血氧機測量血氧，如低於95以下，建議盡快就醫。（排除是否機器故障，自己量起來很低時，建議測量家人一下，避免是機器問題。）

．嘴唇發黑發紫發白、或指甲發青

．講話上氣不接下氣，無法一口氣講完完整句子。

請練習一口氣講完 「今天是2022年某月某日，我是某某某，現在正在測試講話」。若這段話講起來跟身旁的親友落差很大，那請留意。

張益豪也提供《Uptodate》醫學文章摘要翻譯給民眾參考：

(圖/常春月刊提供)

◎恢復期和長期後遺症

COVID-19的康復時間變化很大，除了疾病的嚴重程度外，還取決於年齡、原有的合併症。輕度感染的人預計會相對較快地恢復（例如，在兩周內），而許多重症患者的恢復時間則較長（例如，兩到三個月）。

最常見的持續症狀包括疲勞、呼吸困難、胸痛、咳嗽和認知障礙，數據也表明有可能出現持續的呼吸系統損傷、心臟後遺症。