2022新北市聯合婚禮將於9月25日在淡水福容大飯店浪漫登場，將招募百對新人穿著華麗西裝婚紗，由市長侯友宜證婚，參加新人除可獲得5星級飯店住宿券等10項好禮外，還有機會抽中萬元冰箱、洗衣機、電視及真金金牌等加碼禮，中獎率高達5成歷年最高，即日起自6月28日止採線上方式報名，限額100對，歡迎準新人踴躍參加。

新北市主題式聯合婚禮每年都吸引許多新人報名，除了鼓勵結婚，並搭配生育補助以及公托等各項友善婚育措施，提供年輕人「歡喜生 快樂養」的友善環境。

2022新北市聯合婚禮將於9月25日在淡水福容大飯店浪漫登場，招募百對新人參加，由市長侯友宜證婚。(圖／新北市政府民政局提供)

浪漫婚紗派對 百對新人將同舞真愛舞曲

聯合婚禮是新北市指標性活動，升格以來已邁入第13場，今年為了因應持續兩年多的疫情，很多新人不能穿上美麗婚紗辦理喜宴，特地以「華麗婚紗派對」為主題，並首度採線上報名方式，如報名超過限額，則公開抽出100對幸運新人。

新人們將穿著唯美西裝婚紗禮服，在淡水福容飯店觀海廣場浪漫攜手共度幸福人生。當天新人儀式不但有百對新人同舞真愛舞曲，並浪漫交換愛的信物，希望透過舞曲燃起新人愛的火花，信物為憑許下一生的承諾！

2022新北市聯合婚禮贈送「祝孕金鏟子」、5星級飯店住宿券、小家電3選1等10大好禮。(圖／新北市政府民政局提供)

好禮多多祝福滿滿 中獎率高達5成

民政局表示，新北市為鼓勵年輕人結婚拚生育，每年祭出豐富大獎，今年每對新人除有10大好禮，婚禮當天還將抽出610公升四門變頻冰箱、65型顯示器、481公升三門變頻冰箱、13公斤變頻洗衣機、4人份電子鍋、25L燒烤微波爐及金牌等50個獎項，中獎率高達5成，祝福新人美滿成家。

2022新北聯合婚禮「華麗婚紗派對」即日起至6月28日開始線上報名。(圖／新北市政府民政局提供)

2022新北聯合婚禮即日起自6月28日止採線上方式報名，歡迎在新北市設籍或就業的未婚男女報名參加，參加的新人都可獲得10大祝福好禮，包括「新北傳奇祝孕金鏟子」、5星級飯店住宿券、小家電3選1、米香大餅、玉荷包蜜、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書及對杯組等，相關資訊請上新北市民政局網站查詢或電洽02-29603456 轉8008。

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