苗栗縣議員韓茂賢曾受縣議長鍾東錦所託勸進徐志榮選縣長。（謝明俊攝）

韓茂賢曾遊說徐志榮妻王慧珍近一個月無功無返。（謝明俊攝）

韓茂賢曾勸進徐志榮近一個月，最後是無功而返。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣長參選人競逐懸宕不決，苗栗地方政壇傳出5月間國民黨主席朱立倫在苗栗會見藍軍後，苗栗縣議長鍾東錦有意淡出縣長角逐，轉挺徐志榮出馬，並商請縣議員韓茂賢親見徐志榮勸進，韓茂賢歷經近1個月的努力勸進，徐志榮仍舊堅持不選，韓茂賢對徐志榮信守承諾非常敬佩。鍾東錦在確定徐志榮無意參選，為了保住苗栗藍天，才決定「既然徐志榮不選，他當仁不讓！」

這段過程傳出後，引發苗栗藍軍基層群情激奮，大力抨擊黨中央，基層認為徐志榮早從2年前就說過不選苗栗縣長，至今都沒變，為何黨中央執意要推不想選的人，卻將為苗栗付出許多心血忠貞同志拒於門外，還嚴詞羞辱，地方政壇認為，苗栗縣長這場提名風波，都是少數人在幕後興風作浪，呼籲黨中央正視苗栗真正的基層聲音。

5月10日，朱立倫親赴苗栗縣公館鄉傅學鵬住所會見藍軍政界人士，並先到王府飯店與苗栗縣議長鍾東錦會談1個多時，會談氣氛針鋒相對，因此，在稍後傅學鵬宅的大會師場面中，據與會人士形容，氣氛變得異常尷尬靜肅，朱立倫倫抵達傅學鵬宅，想要與傅學鵬商談共推徐志榮，但一出口就被傅學鵬技巧轉移話題帶過。

事後，鍾東錦了解黨中央對他的態度後，曾考慮淡出縣長角逐，改推徐志榮出馬，由於徐志榮曾多次當著鍾東錦、傅學鵬等人的面說過不選，為免徐志榮立場尷尬，鍾東錦思考要找資深黨員代為勸進。此時，連任4屆議員的韓茂賢為了擔憂國民黨選情，找鍾東錦交換意見，鍾東錦認為韓茂賢是最佳人選，於是央請韓茂賢出馬勸進徐志榮。

5月19日晚間，韓茂賢在徐志榮住處與徐會談，並代鍾東錦表明願意支持徐出馬選縣長，但徐志榮回應，因先前多次說不選，他不能打破承諾。雙方結束會談，韓茂賢次日回報鍾東錦結果，鍾東錦央請韓茂賢繼續勸進，並建議可同時遊說徐妻王慧珍。

原本韓茂賢認定徐志榮是正藍軍，並且他曾徵詢過多位藍軍縣議員都認為徐志榮勝選機會大，是最佳人選，所以韓茂賢持續勸進徐志榮及王慧珍，但是夫妻倆始終不鬆口，甚至是鍾東錦都承諾願意協助經費、人力、組織等全力輔選，徐志榮一直都未改口。

5月30日，國民黨選對會建議徵召徐志榮，並主動發布新聞稿，韓茂賢原以為就是大勢底定，不料，徐志榮在隔天的立院記者會中仍然婉拒，韓茂賢頓時像是被潑了一大盆冷水。

在徐志榮再三表明不選的情況下，身為國民黨苗栗縣黨部主委的鍾東錦才下定決心，「既然徐志榮不選，為了國民黨的勝選，我當仁不讓！」並正式宣誓參選到底，韓茂賢才停止勸進動作。