前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

對於大陸2019年閱兵展示東風17航母殺手，以及今（2022）年4月成功試射鷹擊21，前綠委郭正亮認為，美國發現，航母若進入第一島鏈風險太高了，美國驚覺事態嚴重，現在正在思考重新評估戰略！

郭正亮20日在《觀點--亮點交鋒》網路直播節目指出，美國做夢也沒有想到，大陸竟然針對美國航空母艦的空海整體作戰，成功發展出反制措施，2017年中國大陸第一次試射東風17的中程飛彈，讓美國一開始不相信。東風17也出現在2019年大陸閱兵，這是作戰真正發生作用的飛彈，東風17也出現在2019年大陸閱兵，這是作戰真正發生作用的飛彈，因為若美國作戰艦已機進入第一島鏈，大陸的「關島快遞」（大陸彈道飛彈）也沒用。

今年（2022）4月試射成功的反艦彈道飛彈鷹擊21，美國被這款飛彈嚇到。鷹擊21是飛到太空，再從太空進入大氣層，美國以前也沒想過。美國發現，東風17和鷹擊21造成美國航母若進入第一島鏈風險太高了。

東風-17高超音速飛彈2019年10月1日首度在北京天安門廣場的閱兵中公開亮相。（新華社）

解放軍首度公開055型驅逐艦今（2022）年4越發射鷹擊-21高超音速反艦飛彈的影片。（解放軍海軍）

郭正亮說，美國國防部長奧斯汀原本不願意見中國大陸國防部長魏鳳和，認為自己的級別是要見軍委副主席許其亮。但鷹擊21出現之後，奧斯汀認為事態嚴重。

郭正亮分析，中國大陸在關島以西佈一個導彈陣，讓美國作戰艦要進入愈來愈困難，因為大陸陸基型導彈射程已經遠遠超過第一島鏈。沖繩距離南海大約1000海里 ，關島距離南海、台海1700海里，澳洲距離南海1900海里，若遇到速戰速決該怎辦？美國要如何反應？美國現在正在思考這問題，美國真的遇到困境！

他說，過去美國只要航母艦隊一擺出來，就有威懾力量，對第一島鏈原本非常有把握。後來在大陸導彈陣成形之後，航母艦隊好像不能用。且美國心裡底線是不能死超過500人，但一艘航母載5000人，若被炸沉就超過911死亡人數，故美國開始重新評估戰略。