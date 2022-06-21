全自動輔助駕駛（Full Self-Driving, FSD簡稱「自駕車」）是燃油車演進至電動車過程中最引人入勝的轉變，近幾年來全球主要車廠與風險投資都投入大量資源進行開發，但其成果卻未盡如人意。隨著自駕車事故愈來愈多，其發展前景也受到更多質疑。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）甚至警告，如果解決不了自駕車的問題，目前市值將近7000億美元的特斯拉可能會變得一文不值。

產業諮詢公司近幾年來不斷調高自駕車的市場規模預期，幾年前估計自駕車市場規模將在2025年達到420億美元，不久後又稱2030年將達8000億美元，還有估計2050年會到7兆美元的規模，顯示市場極度看好自駕車的前景。而以近十多年來市場長最速的中國而言，今年的市場規模預期將突破100億元人民幣，在政策支持、技術發展與需求擴大等多種因素推動下，自駕車的發展將持續快速增長。

馬斯克相信特斯拉終會解決完全自動駕駛問題，如果特斯拉沒有解決自駕車的安全問題，這家汽車公司將會變一文不值。（圖／路透）

目前接觸到自駕車最多的大約在2個方面，一是小區域的公共運輸，其次是個人駕駛，推廣的幅度並不大。但是從意見調查數據來看，大多數人對智慧型汽車的期待很高，認為它可以減少交通事故、提供更方便的行車資訊，相對地也更加環保，未來在物流領域更能大幅降低成本並提升服務品質。

在眾多美好前景之前，自駕車最大的挑戰還是安全問題。許多人在啟動自動駕駛系統時都會自問：「你放心讓機器人替你開車嗎？」如果以目前自駕車的使用數據來看，似乎不是那麼樂觀。

自駕車最大的挑戰還是安全問題，許多人在啟動自動駕駛系統時都會自問：「你放心讓機器人替你開車嗎？」如果以目前自駕車的使用數據來看，似乎不是那麼樂觀。（圖／路透）

美國聯邦政府最高的汽車安全監管機構日前披露，從去年7月到今年5月中旬，該機構記錄了392起自駕車事故，造成6人死亡、5人重傷。其中有涉及12家公司的273起事故與使用「自動輔助駕駛」功能以及更徹底的「全自動駕駛」模式有關，其中有5起導致死亡事件與特斯拉汽車相關。而這些自動輔助駕駛系統具備的功能包括車道偏離警告、定速巡航、自動轉向、自動駐車、剎車與加速等等，但是系統都要求司機必須保持對系統的監控，並在發生狀況時立即接手。

絕大部份的汽車安全專家對此都有相當的憂慮，因為電影電視與廣告的情節很容易讓車主認為這些系統允許他交出（或暫時放棄）對汽車的控制權，也因此誤認汽車可完全自動地駕駛，一旦出現系統無法或來不及處理的狀況時，駕駛人根本無法很快地拿回控制權並即時做出反應。

產業諮詢公司近幾年來不斷調高自駕車的市場規模預期，聲稱自駕車市場規模於2030年將達8000億美元，還有估計2050年會到7兆美元的規模。（圖／路透）

相對於其他汽車公司來說，美國市面上配備有自動輔助駕駛系統的汽車以特斯拉最多，這使得特斯拉此類事故中佔的比例最大，大約在7成左右。特斯拉聲稱，如果考慮到汽車數量與里程，特斯拉汽車自動轟助駕駛系統的事故是最低的。雖然如此，特斯拉CEO馬斯克在接受採訪時表示，「全自動輔助駕駛」是必須要解決的問題，因為這是特斯拉價值不菲還是一文不值的關鍵。

谷歌公司旗下的Waymo在亞利桑那州運營一支無人駕駛計程車隊，該車隊至今涉及62起自動駕駛事故，但未造成任何傷亡。（圖／路透）

特斯拉公司不斷地對其自動輔助駕駛系統進行改進，新的版本也有了巨大飛躍，據說可以完全脫離對地圖數據的依賴，在完全沒有地圖數據的馬路上也能安全地完成自動駕駛。該公司打算在年底實現100萬輛測試車輛的目標，但是目前的自動輔助駕駛系統尚非是完全的自動駕駛系統，仍需要駕駛人隨時監控系統，並隨時準備接管車輛控制。

自動駕駛系統在台灣也有同樣的問題。據交通部高速公路局去年發布的數據顯示，2021年1至10月發生的國道施工車輛或追撞事故中，有超過一半的肇事車輛都裝有輔助駕駛系統，但無法判定肇事原因是否與輔助駕駛系統有關。高速公路局還警告，至少有6大狀況會導致輔助駕駛系統無法辨識，包含：與前車速差過大或前車為靜止狀態；上下坡度較大、彎道路段；前車未行駛於車道正中間；突然切入車道的車輛、前車突然轉向；特殊形式之車輛拖板車或聯結車、摩托車、靜止行人；濃霧、雨天、強光等特殊天候環境。

通用汽車旗下的Cruise公司剛開始在舊金山提供無人駕駛計程車服務，並獲得加州許可向乘客收費。（圖／路透）

儘管馬斯克一直相信，特斯拉終會解決自駕車問題，而未來這種在道路上發生自動駕駛系統無法判別的例外狀況很可能會愈來愈多。從安全角度來看，在高速公路發生事故對很多人來說只有一次機會，是否值得拿自己來為自駕車增添安全數據，非常需要深思與警愓。