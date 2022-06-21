【愛傳媒葉毓蘭專欄】要種電還是要建電屠宰廠，連安全都做不到如何推廣光電，豬豬何辜人民何辜？

蔡政府綠能政策下，政府鼓勵農地種電，但短短一個月餘，卻傳出兩起大規模養豬戶豬隻遭電死的爭議，能源公司、臺電消極應對，至今責任未明。

在政策先行，地方執法量能難以跟上的情況下，養豬戶的安全和財產，誰來保障？無論是豬舍或其他場所，配合政府政策種電，太陽能板安全出問題，誰來管？

彰化縣苑芳一家養豬場出租屋頂給能源公司，今年5月卻傳出豬隻被電死，共有百餘隻死傷，損失約600萬。其實該養豬戶之前就有類似事件，豬戶奔走下由第三方公司勘查，判定避雷針沒有接地，能源公司尚未改善，就又再次傳出意外，導致養豬戶需要把豬隻送到嘉義大學檢驗死因，養豬戶與能源公司目前仍各執一詞。

今年6月，嘉義縣溪口一家養豬戶，傳出光電設施連接至臺電的電桶突然爆炸漏電，據養豬戶估算2千頭豬隻電死，損失超過千萬，養豬戶透過嘉義大學鑑定確定是電死，但是能源公司與臺電之間互相推託，又只好等公正第三方鑑定。

農地裝設太陽能板是政府力推的政策，但安全發生問題時，連初步死因都要靠養豬戶自行奔走、委託鑑定單位，公權力卻置身事外？

其實，經106年監察院糾正案、以及農業專業媒體「上下游」109年報導追查，農地種電本來就是在中央政策需求下趕鴨子上架，地方執法單位的能量長期不足只能虛應故事。至於進一步安全規範，當然更是缺乏管理。106年9月監察院糾正案就指出，農業設施設置綠能設施欠缺審查機制，農委會應外界壓力修改法規後，政府仍長期以輔導、改善當中為藉口，持續給予違反規定的業者補助。

農業專業媒體「上下游」109年7月續查監察院糾正點出地弊端，發現地方農政、地政機關互踢皮球，抽查稽查裁罰能量也極其有限。也就是說，當初農地種電，就是用政策意志，霸王硬上弓，農政機關配合審查通過申請案件，何況是光電設施後續的安全維護？諸如電線線材會不會長期耗損影響安全？豬舍的結構是鋼構，是否有不同的安全要求？平時維護的安全規範等等問題，更是無人聞問，能源業者與臺電互相推託，政府單位更是不過問，豬農只好苦苦自己奔走！

不僅是豬農、農地，政府政策更力推各種場所設置光電。例如國防部統計，去年（110）就有54處營區設置。光電設施廣布，管理散見於各單位，安全未受重視，更不會只限於豬農。安全出現疑慮的時候，政府在哪裡？怎可放任出事後，受害人民自行求助？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。