「還我愛犬！」台南市顏小姐飼育法鬥兄弟「瑪沙、拉蒂」約5年，對2隻狗兒疼愛有加，近日因開刀而將愛犬委託屏東經營「鳴駒國際專業犬貓」的楊姓友人照顧，不料業者照顧期間未回傳狗兒照片或影像，顏小姐不顧病軀、坐輪椅要接狗時，業者竟稱狗兒早已身亡、遺體丟進水溝，冷血行徑讓顏小姐氣憤不已，希望檢警和農業局人員協助找真相。

本刊實地重回該間犬貓舍，發現公司內外遭人灑滿冥紙，宣洩不滿情緒與警告意味濃厚。公司外面原有數隻犬隻已遭移除，僅餘後門內部空間還保有十餘隻大小犬隻，儘管門口仍高掛「營業中」招牌，但大門緊閉、早已人去樓空，但櫃台前的玄關門卻來不及關上，看得出來業者走的匆忙，甚至恐是「落荒而逃」。

楊姓業者聲稱顏小姐的狗本身就有問題，但當動保人員追問狗狗屍體下落，楊男卻支吾其詞。（圖／翻攝畫面）

經調查，楊姓業者開設多間犬貓旅社，並同時經營繁殖、買賣、寄養等項目，他在毛孩界打滾多年，看似經驗豐富，顏小姐才將愛犬交給他照顧，不料成為她人生中最錯誤的決定。

顏小姐表示，她5年多前以近8萬元價格，購入法國鬥牛幼犬同胎兄弟「瑪沙、拉帝」，由於模樣可愛逗趣，讓她疼愛有加，只是她早在2020年就因脊椎不適，常常痛到需要以輪椅代步，醫生多次建議開刀治療，但為了照顧狗兄弟延遲了1年，去年甚至痛到去醫院打嗎啡止痛，才在家人勸說下接受開刀治療，2隻法鬥該如何照顧成為難題。

顏小姐說，她起初想將狗兒送養，網路貼出送養訊息後，詢問簡訊如雪片般飛來，但最終仍因無法割捨而作罷；後來兒子幫忙照顧狗兒，她才放心開刀，不料半年後舊疾復發，幾經思量下，才決定交由先生的朋友、楊姓業者代為照顧，沒想到竟是惡夢的開始。

今年5月27日，顏小姐將狗兒委託楊姓業者照料，並將牠們的飼料、相關生活起居用品一併送去，待到深夜見法鬥兄弟已睡去才離開。其後連續多日聯繫詢問愛犬狀況，對方都說一切安好，卻沒回傳照片，她表示想探視愛犬，對方推稱家人確診、有事外出無法配合。

飼主顏小姐與家人扮演偵探追查愛犬下落，發現狗狗以自然死亡名義「被除戶」，與楊姓業者說的熱衰竭不符。（圖／翻攝畫面）

顏小姐說，後來她愈想愈不對勁，6月6日在家人的陪同下前往犬貓旅舍，卻得到狗兒已死亡的噩耗，楊男說法閃爍其詞，起初稱狗兒抵達屏東的隔天就暴斃，是在「開冷氣、有飲水」的情況下熱衰竭而死，後又改稱抵達後2、3天，因「沒開冷氣、沒有飲水」而身亡，前後說詞相互打臉，讓顏小姐相當不滿，狀告屏東縣政府農業處動物保護及保育科。

「不知道為什麼要把事情鬧大？」楊姓業者說他與顏小姐的先生是舊識，因顏小姐準備開刀、無法再照顧，想要把狗狗「送養」，但因為狗狗年紀大沒有人領養，自己出於朋友情誼無償照顧2隻法鬥。5月27日收到法鬥兄弟，沒想到隔天「2隻狗就不動了」，應該是2隻狗本身就有問題，但飼主卻未交接所致。當初擔心顏小姐得知狗狗死訊，會情緒激動影響健康，所以未在第一時間告知，雙方對話過程都有通聯記錄。

楊姓業者強調，偷賣狗是違法的，他不會這樣做。至於2隻法鬥的晶片部分，因為狗狗死掉，所以依照行政作業流程辦理除戶。但當動保科人員追問2隻狗狗屍體如何處理，楊姓業者卻又支吾其詞，聲稱「一切交由司法程序處理」。目前楊姓業者已關閉犬貓經營臉書專頁、及個人臉書，本刊透過管道取得楊姓業者2支手機號碼，想詢問後續處理情形，但記者多次致電，其中一支號碼轉接語音信箱、另一支則無人接聽。

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