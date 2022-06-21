台灣毛小孩商機無限，舉凡飼料、醫療、美容等支出，每隻每月平均花費要數千元，寵物在消費者心中的重要性不言而喻。台南顏姓飼主將2隻法國鬥牛犬，寄養屏東楊姓業者開設的「鳴駒國際專業犬貓」後，竟離奇「被消失」，業者甚至自行將法鬥除戶、還聲稱棄屍排水溝，引發極大爭議。有業者私下向本刊透露，原本健康的毛小孩「同時暴斃」的可能性極低，很有可能已流落繁殖場，相關動保法規若未與時俱進，日後恐釀更多爭議事件。

「對於楊姓業者的說詞，真的完全無法接受！」法鬥飼主顏小姐表示，從接獲2隻狗狗的「死訊」那一天起，每天看著手機裡跳出的動態回顧，就難過到不行。她與家人還扮演柯南明查暗訪，發現2隻法鬥是在6月5日晚間7點多「被除戶」，登記除戶原因則填寫自然死亡，顯然與楊姓業者說的熱衰竭不符。

屏東縣政府農業處動保科人員稽查楊姓業者的犬貓旅舍，部分大型犬隻疑因不耐炎熱天氣，缺乏活動力。（圖／農業處提供、張進安攝影）

事發後，飼主顏小姐和家人到楊姓業者聲稱「棄屍」法鬥的大排水溝尋找，卻一無所獲，顏小姐的先生不捨妻子每日以淚洗面、茶飯不思，連開刀期程也延遲。因此私下聯繫楊姓業者，表明只要告知法鬥的行蹤，就撤告既往不咎，甚至願意「花錢贖狗」，只希望2隻狗狗能回到妻子身邊，讓她安心養病。不料楊姓業者仍藉故推託，甚至已讀不回，令人傻眼。

從事寵物相關行業的小雲表示，隨著疫情嚴峻，寵物與飼主的關係日漸密切，甚至視為小孩、家庭成員，業者順勢推出各式精緻的寵物服裝、玩具、食品等周邊商品，甚至發展出寵物訓練、安親、住宿、美容等各種擬人化的服務市場，「只有你想不到，沒有生意人做不到的！」

小雲說，金錢的支出往往不是飼主最關心的事項，自家毛小孩是否受到妥善照料才是重點。但一遇到消費糾紛，飼主通常只在網路發發牢騷，也因此形成申訴的黑數。部分業者表面上提供寵物住宿，但同時經營寵物美容、繁殖等項目，碰到糾紛即辯稱僅經營寵物美容業，不需要申請特定寵物業許可證，規避法律責任。

小雲指出，消費者選擇寵物旅館或周邊服務時，應先挑選有特定寵物業許可證字號的合法業者，並透過親友、網路等管道多加打聽、比較；此外，因為毛小孩在飼主家受到無微不至的照顧，一旦需要入住寵物旅館，應先請熟識的獸醫師評估：自家寵物的身心狀況或品種，是否適合住宿陌生環境，以免寵物因為害怕、不適應環境而引發糾紛、甚至造成遺憾。

曾在楊姓業者犬貓旅舍上班的員工爆料，指證該公司疑似曾發生虐待及棄置動物情事。（圖／民眾提供）

寵物旅館業者陳小姐說，寵物旅館的收費，基本上會依照籠子大小定價，分大、中、小三級，價格介於每天300元至500元不等；另一種是開放式空間，有專人幾乎一對一照顧，每天收費約1000元，一般收狗時會先收一半訂金，領回的時候再交付尾款，對雙方都有保障。

陳小姐指出，確實曾聽說有同業將寵物偷賣給繁殖場的案例，通常是品種較好、血統優良的幼犬比較有行情，不肖業者為求寵物快速脫手，只要買賣雙方談攏價格即可，「因為賣的都是賺的」。不過偷賣情況應該不多，因為一旦東窗事發，業者好不容易建立的商譽就毀了。另外，雖然寵物都有晶片，但通常登記並不確實，除戶後，晶片沒有回收，甚至曾發生貓的晶片卻登記成狗，讓不肖業者有從中搞鬼的機會

陳小姐說，寵物主人交接動物時，應和業者白紙黑字簽訂契約書及切結書，包括動物當時的健康狀況、宿疾等一併說明。此外，貓咪容易亂跑所以固定關籠，會提供飼主遠端監控系統連結畫面，隨時可關注貓咪的生活情況；狗狗的部分則是每天早中晚，以文字、圖片、影片等方式回報飼主，才能減少糾紛。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，6月7日接獲竹田鄉楊姓業者與台南顏姓飼主的法鬥死亡糾紛案通報，隔天下午即會同警方前往現場稽查，現場未查獲2隻法鬥犬；13日即終止該業者的寵物晶片植入及登記資格，並加強稽查晶片植入、每日照護、繁殖買賣紀錄等行政作業。因業者宣稱狗已死亡，將朝違反《動保法》過失致死方向查辦，處15000元至75000元罰緩；至於未經飼主同意除戶的部分，還可能撤銷業者的特定寵物經營資格，未來不能再從事寵物相關工作。

警方表示，飼主顏小姐提告楊姓業者侵佔及毀損為刑事責任，正在偵辦中，雙方做完筆錄後會移送地檢署偵辦。如果不起訴、緩起訴或無罪，縣府農業處將啟動行政裁罰程序。

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