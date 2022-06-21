正當中國大陸對台祭出石斑魚禁令，台灣養殖業一片哀嚎，石斑魚因產銷失衡跌價之際，漁民向本刊踢爆，這次出包的其中一艘活魚運搬船「海發26號」竟悄悄地出現在香港自由貿易港區，而石斑魚在大陸供不應求，每市斤反而上漲6元人民幣，一來一回價差，一艘運搬船一趟可多賺近200萬台幣，恐怕有人趁機大發國難財。

漁民透過海上移動通信業務標識碼（MMSI）赫然發現，這次涉嫌冒用漁民資料出口到大陸的「海發26號」運搬船，16日上午竟出現在香港自由貿易港區，漁民質疑，中國大陸近期石斑魚價大漲，每市斤（中國大陸每市斤為500公克）漲6元，若以當日人民幣兌換新台幣當率4.4，等於上漲26.4元新台幣，換算下來，每台斤上漲31.68元新台幣；反觀台灣石斑魚則受禁令影響，每台斤（600公克為1台斤）從170元跌至140元，價差30元，若此時出口大陸，每台斤將可多賺61元，以一艘活體運搬船最少可載30000台斤計算，一趟「國難財」就多賺180萬元，獲利相當驚人。

農委會為解決石斑魚外銷問題，提供外銷獎勵，漁民認為政府一定要避免中間商一手壓低產地價，一手領政府補助「雙頭賺」的亂象。（圖／翻攝臉書）

漁民指出，根據漁業署「漁船運搬養殖活魚管理辦法」，運搬船偽造文書，未使用「已簽訂共同合作運搬同意書之養殖漁民基本資料」，依法得廢止其作業許可，然而主管機關卻未扣留漁船，竟還放任漁船到香港賣魚，反過頭來不斷稽查合格的漁民，簡直令人匪夷所思。這次「借牌」事件讓許多漁民痛批根本是「偷牌」，甚至有受害漁民準備透過司法程序，向出口商和報關員提出侵權求償商譽損失。

此外，這次事件也讓石斑魚價長期不透明的問題再度浮上檯面。另位漁民指出，由於出口商掌握通路，魚價都是由出口商訂定，這次政府祭出外銷獎勵，一定要避免無良承銷商「一手壓低產地價，一手領政府補助」雙頭賺的亂象。

漁民指出，石斑魚市場特殊，約1至1.2台斤價格最好，養越大越不值錢，政府也鼓勵加工廠收購處理石斑魚，即刻進行加工冷凍處理，待通路打開後就可賣出，其實石班魚在婚宴市場很受歡迎；也有青年養殖漁民認為，補助飼料費與電費更為實際，因為光是這兩項開銷就佔了總成本三分之二，以養殖面積三至四甲（約3公頃）來算，每月飼料費就要30萬元，電費約10萬元。

根據農委會公布的內外銷獎勵措施，外銷部分將補貼海運及空運費用；內銷則補助漁民1年免負擔貸款利息，預計編列8億900萬元預算；加工凍儲部分，針對三清品項「去鱗、去鰓、去內臟」每公斤補貼40元，切片或切塊每公斤補貼50元。

屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳啓宏建議，應訂出「產地最低收購價」，才能讓石斑魚產業永續發展。（圖／翻攝臉書）

屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳啓宏認為，政府除了加強內外銷通路，更重要的是趁這次機會訂出「產地最低收購價」，透過合作社、產銷班及企業保證收購，同時政府補助運費，避免讓補貼的美意淪為各通路分贓，讓漁民不至於賠錢銷售，才能讓石斑魚產業永續發展。

針對本次「借牌」事件的後續查處，漁業署副署長陳國平回應，目前相關文件還在掌握中，待比後再依法辦理，他坦承出口商應該要按照輸銷大陸的名單收集漁貨，這次事件與規定不符。

至於今年一月「借牌」事件是否查處？陳國平說，當時查核後認為「轉換行為」不妥，曾向出口商提出口頭警告，但這一次不會這樣；記者再追問依照「漁船運搬養殖活魚管理辦法」，出口商明顯違法，為何只是予以警告？陳國平說，「文件是有互相合作跟約定，在我們比對看來還好，有瑕疵的部分用警告的方式，這次會更精確來看，如果有違反規定就會處分。」

不過被問及一月時，受害漁民就已跳出來喊冤，說被出口商冒用資料，何來「相互合作」之說，以及針對屢犯運搬船的撤照要件，陳國平表示，「我們出發點是提供的文件裡面必須符合相關規定，這部分會再釐清後完整向大眾說明。」

更多 CTWANT 報導