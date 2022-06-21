勇士隊克雷湯普生接受群眾歡呼。（美聯社）

金州勇士奪冠返回舊金山，當地時間周一中午舉行冠軍遊行，這是2014年以來舊金山的再一次職業球隊冠軍遊行，也是勇士王朝首度在舊金山街頭的慶功遊行。其中克雷湯普生（Klay Thompson）顯然太高興了，橫衝直撞的時候不慎撞翻一位球迷，還在與群眾互動時不小心弄掉冠軍戒指，所幸他立刻在群眾腳下撿回來。

Klay really dropped one of his championship rings 😂



(via @mgafni)pic.twitter.com/h1tY5PajPq — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2022

卓雷蒙格林（Draymond Green）當眾對所有球隊嗆聲：「我告訴過你們，不要讓他Ｘ的被我們拿到總冠軍，顯然沒人能阻止我們，所以我會繼續在推特和IG嗆爆他們。」克雷湯普生接過麥克風揶揄他說：「卓雷蒙還真成熟，我想他的心智還停留在小學三年級。」除了當家的「浪花兄弟」，普爾（Jordan Poole）現場也是嗨翻了，真的可以實現他的綽號Poole Party，一整個夏天派對開到爽。

2014年是職棒舊金山巨人隊摘下世界大賽冠軍，勇士後來在2015、2017、2018年奪冠，但都是在奧克蘭遊行。勇士2019年搬家到金山的大通銀行中心（Chase Center）主場，告別陪伴他們多年的奧克蘭甲骨文球場（Oracle Arena）。舊金山本就是勇士的老家，他們想過改回舊名「舊金山勇士」，但是他們已經在奧克蘭獲得廣大支持，最後決定不改名。