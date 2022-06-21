《美股》六月節補假 美股周一休市 07:372022/06/21 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（6月20日）適逢六月節補假，美股休市。 《日股》美股休市 日股無所適從走跌 《港股》美股止血 恆指開低走高 談台股後市：下半年看美股臉色 #六月節 #補假 #美股 #美股周 #美國周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴斯光年北美首周票房不如預期 23:352022/06/20 財經 美啟動升息 銀行股不漲反跌 04:102022/06/18 全球財經 台股跌不停！他賠光「一輛賓士」炒股2年悲劇下場曝 05:002022/06/21 財經 Fed升息不手軟 美股賣壓仍重 04:102022/06/19 全球財經 亞股、拉美、美股基金 逆勢吸金 04:102022/06/21 投資理財 台積盤中跌破500元 台股下周波動大 04:102022/06/18 社會新聞 美股大逃殺 台股早盤重挫逾200點 台積電殺破500元 09:002022/06/17 財經 美股陷熊市 IPO市場今年來急降溫 21:042022/06/20 財經 美股遭熊吻？ 法人審慎偏多 04:102022/06/20 投資理財 《日股》搶短買盤現 日股跌勢縮 16:292022/06/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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