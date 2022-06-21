股東會進入6月中下旬旺季，金管會因應疫情鼓勵股東多使用電子投票行使表決權，辦理電子投票平台事務的集保結算所也再次呼籲，股東使用電子投票可不受時間、空間限制，為最方便的參與股東會管道，在疫情嚴峻當下更是有效落實防疫的行使表決權方式。

集保結算所配合金管會推動公司治理政策，自2009年開始建置電子投票平台，提供上市櫃、興櫃公司股東會使用，也肩負著推廣股東使用任務，除了製作影片、發布文宣、新聞稿外，近年來更大量採用數位化、生活化的方式進行推動。

集保結算所指出，近年透過增加網路廣告，更貼近年輕世代接觸媒介，今年更在貼近國人日常生活的超商推出聲音廣告，提醒大量投資人在消費同時，想到還有電子投票要投，以進一步擴大推動效果。

據集保結算所統計，2021年上市櫃、興櫃公司整體股東會電子投票占出席股數比率已達62.7％，顯見電子投票已成為股東參與股東會最重要的管道，股東可以透過電腦、手機等設備輕鬆參與電子投票。

集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，股東會旺季已進入最密集階段，為落實股東行動主義及因應防疫需求，集保結算所仍將持續遵循金管會指導，加強宣導股東使用電子投票方式參與股東會，並使用數位化及生活化的方式進行推動。