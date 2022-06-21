俄烏激戰

0720: 克里米亞（Crimea）首長阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）說，烏克蘭攻擊俄羅斯控制的黑海克里米亞石油天然氣公司（Chernomorneftegaz）3座鑽油平台後，導致3人受傷7人失蹤。

據半島電視台（Al-Jazeera）報導，阿克肖諾夫周一在Telegram上說，他們將繼續搜救。這是自從俄羅斯2月24日侵略侵略烏克蘭以來，首度傳出攻擊克里米亞離岸能源基礎設施。

而據《動力》（The Drive）網報導，俄羅斯誓言報復，並說會加強防禦克里米亞半島。

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