Ukraine's Armed Forces have attacked offshore natural gas drilling rigs in the Black Sea which had been captured by Russia in 2014.https://t.co/BmrUV1Epez — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) June 20, 2022

俄烏激戰

0720: 克里米亞（Crimea）首長阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）說，烏克蘭攻擊俄羅斯控制的黑海克里米亞石油天然氣公司（Chernomorneftegaz）3座鑽油平台後，導致3人受傷7人失蹤。

據半島電視台（Al-Jazeera）報導，阿克肖諾夫周一在Telegram上說，他們將繼續搜救。這是自從俄羅斯2月24日侵略侵略烏克蘭以來，首度傳出攻擊克里米亞離岸能源基礎設施。

而據《動力》（The Drive）網報導，俄羅斯誓言報復，並說會加強防禦克里米亞半島。