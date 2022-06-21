父母想換房，要求兒女集資，到底該不該乖乖聽話？一名網友轉發網路貼文說，原PO的爸媽要求4名兒女幫忙出錢買透天，但最後房子卻要登記在弟弟名下，引起網友熱烈討論，不少人看到4姊弟的出資比例後，紛紛留言喊話要姊姊們快逃，尤其是被要求出150萬元的大姊，多貼一點錢就可以買給自己，何必替他人做嫁衣？除非共同持有，否則一律不要跟別人合資買房。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》上轉發一篇網路文章，撰文者透露他們一家六口住在23坪的房子裡面，成員是爸爸、媽媽、大姐、原PO、弟弟和妹妹。由於爸媽近日想買一棟透天，隔出6個房間，因此希望4位兒女可以幫忙繳貸款，因為他們都已經成年有工作收入了。

原PO透露，爸媽看上的透天總價900多萬元，爸媽計畫出200萬、大姐出150萬、她出90萬、弟弟出10萬，然後小妹出50萬。爸媽解釋說，弟弟只出10萬是因為最近交了女朋友，明年可能會結婚，因此應把賺的錢存下來，等到結婚的時候用，而房子買了以後將登記在弟弟的名下，貸款人也是弟弟，以後大概每人每月出不到1萬元。

轉發該文的網友吐槽說「這根本奇文共賞，手足種下心結的開始。」也引起網友們熱議，「為什麼？都出90萬了，幹嘛不自己多出一點付頭期買一棟給自己？」、「這種分法傻子才同意！弟弟出10萬，卻馬上收穫10倍！最慘的是大姐，150萬頭期可以去買小套房了，出最多最後可能一場空」、「千萬不要一起買房子，除非共同持有」。