故宮文物最後一位國寶來台的押運人索予明，19日中午11點半於家中仙逝，享壽103歲。前國立故宮博物院院長馮明珠感傷表示：「當年的文物押運人，索公是存世的最後一位，他的離去，也是一個時代的結束。」此消息引熱議，大批網友大喊「謝謝」二字，感念索對台灣與中華文化的貢獻。

《中國時報》19日報導指出，索予明是1949年負責運送第三批故宮文物來台的押運負責人，當年隨著中央博物院籌備處來台，一直就在故宮工作直到退休。

索予明當年運送第三批故宮國寶南渡，原本只要一個多星期的航程卻走走停停20多天，原來是艦長要投奔共軍，他曾回憶表示，當時船往北就是共軍，但他堅持「長官囑我將文物運往台灣，當然是南航！」才確保了國寶順利來台。

「故宮國寶最後一位押運人」仙逝的消息，引發熱烈討論。大批網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言「謝謝」二字；其他網友則留言：「謝謝索公對文物的一生貢獻，阿彌陀佛，一路好走」、「真心感謝！了不起的索公一路好走！」「真正的英雄豪傑！」「您才是真正的偉人」、「沒有您，這些文物不會有今天！所有中華兒女都該感謝您」。