台灣美女主播劉珊玲2004年離開台灣至香港鳳凰衛視發展，自此定居香港，2011年曾拿下該電視台「年度最佳新聞主播」殊榮，不料2014年在家時突然腦溢血，送往醫院急救，一度昏迷並被診斷很可能成為植物人，甦醒後靠著努力復健，花了2年半時間才終於回歸新聞台，而離鄉18年的劉珊玲，昨天(6/21)曝光自己揮別老東家鳳凰衛視，如今已經返回家鄉台灣。

劉珊玲當年到香港鳳凰衛視發展，在該台服務10年後，突然在香港家中腦溢血，送往醫院時人已經昏迷，經過檢查，劉珊玲腦溢血的原因，是過勞導致血管動脈瘤爆裂，病情一度不樂觀，被醫師診斷「沒死也變成植物人」，所幸後來甦醒，她復健長達2年半，直到2017年8月才康復出院，在鳳凰衛視復出，繼續主持節目。

昨天劉珊玲在臉書po文，標題為《香港日常最終回》，感性吐露「有了人生的冒險，人生才有了夢想的實現」，表示她自2004年3月從台灣出走到了香港，一轉眼在異鄉待了18年3個月，「每天在這個地方，跟全世界打招呼」，直呼在香港這段時間，因為有回憶，所以日子是美好的。

劉珊玲表示人生的聚會是一種緣分，而人總是如風一般來來去去，「感謝香港6674天來的照顧，終於正式跟它說再見了！登出~這一天終於來了！江湖再見，後會有期」，她覺得人生沒有白走的路，每一步都算數，「每一個結束，都是另一個開始；隨順四季變化，笑看生命起伏，生命是一場不停的遇見＆別離的交替，繁華＆落寞的輪迴，離開的都是過客，擦肩的都是路人」，粉絲們見她的道別文，也紛紛留言，歡迎她回來台灣。