聯想集團(Lenovo)昨(20)日宣佈，宏達電(2498)創辦人兼董事長王雪紅已獲董事會委任，成為聯想集團獨立非執行董事，該消息一出，也引發市場「聯想」，雙方未來是否在元宇宙領域有合作可能，對此，宏達電回應，王雪紅擔任多家上市公司董事，將持續推動產業創新與發展。

針對此一董事委任事件，宏達電回應，創辦人兼董事長王雪紅女士擔任多家上市公司董事，長期深耕於高科技產業，在VR、AR、5G、人工智慧及區塊鏈等領域堅持創新，透過所創立和執掌的企業持續推動產業創新與發展。

另外，王雪紅也透過公關視窗表示，未來仍持續秉持以科技讓人類未來的生活更美好的願景，將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力，成就至善至美的未來世界。

聯想集團成立於大陸、業務遍及全球180個市場，為PC市占率龍頭，在大陸以及全球市場均位居舉足輕重的地位，全球搶搭元宇宙熱潮，加上大陸為全球最大消費性電子市場，聯想近年來也持續在VR/AR領域加足馬力投入。

儘管VR/AR技術已經發展多年，但就市場規模性來說，仍在初步階段，後續仍有很大幅度的成長空間，各家大廠關係儘管是競爭對手但又卻目標一致，除在硬體上競爭外，也期望透過生態系統的建立，將VR/AR做到經濟規模，扮演後續元宇宙概念重要的一環。宏達電在VR/AR領域以高階產品為主打，不論在硬體、軟體甚至平台上都已經布局多年，故本次王雪紅出任聯想集團獨立非執行董事，雙方未來合作的機會也當然引發不少「聯想」。