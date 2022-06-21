疫情再加上原物料成本飆漲，南僑(1702)5月稅後純益5029萬元，月增16.14%，年減22.09%，每股純益0.2元，前5月稅後純益2.8億元，年減39.01%，每股純益1.13元。

南僑5月獲利開始有月增的情形，但是，大宗物資包括黃小玉、棕櫚油飆漲，中國大陸地區也因疫情採取封控措施，因此獲利仍較去年同期減少。

南僑在上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團(上海)，受到疫情反覆及原物料價格持續上漲，進而影響獲利，5月稅後純益為人民幣2489萬元，月減4.82%，年減23.78%，主要是因疫情反覆及原物料價格持續上漲，進而影響獲利。

大陸地區占南僑整體銷售比重大約6成，今年初大陸地區包括上海等地實施封城管控，南僑營運受到影響，不過，6月1日上海結束封城，營運受到的衝擊將會變小，再加上第4季進入傳統旺季，今年下半年營運表現可望優於上半年。