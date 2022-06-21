國民黨確定徵召行政院前院長張善政參選新竹市長後，政治評論員黃士修20日分析，已退選桃園且辭去台北議員的羅智強改選新竹、張選桃園，才是完美實現「桃竹生活圈」的願景。羅20日深夜回應，目前沒有太多想法，謝謝大家的關心。此消息引熱議，有網友獻策，羅應組一支全國走透透的輔選隊，該隊伍由他們自己規畫輔選策略「完全不受黨中央指使」，如此將可望搶救藍營態勢。

針對黃士修的「建議」，《中時新聞網》昨向羅智強子弟兵、台北市議員參選人楊植斗詢問羅有無相關規畫，楊表示，很久以前有人向羅提過，但羅當時就婉拒了，近期也沒聽過羅智強有相關的想法，只聽羅提過要全台祈福、輔選，且最終派誰選新竹市長，權責在黨中央，相信黨中央一定會派出最適合的人選。此外，羅智強團隊發言人何元楷20日也向《中時新聞網》表示，羅智強本人目前沒有太多想法，謝謝大家的關心，他會先休息一陣子，再向大家報告下一步。

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「以政治來講，如果羅智強能組一支全國走透透的輔選隊而自己不參選，由他們自己規畫輔選策略、完全不受黨中央指使，這將是年底藍軍最大的助力，也能為2024聚集能量，有望搶救藍營」、「全國輔選隊真的是神招！」「羅智強應該將自己的人氣，化為藍營的全國性力量」、「不再執著參選才是真有智慧，羅的際遇大家都有看到，未來會有公論的」。