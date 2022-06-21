據報導，俄國副總理證實，俄軍已出動最新的第五代戰機蘇愷-57進入烏克蘭作戰，前空軍中將張延廷對此分析，俄國敢在烏克蘭派出最新、最先進，且數量只有16架的蘇愷-57，代表烏軍的防空力量幾乎已消耗殆盡了。

根據《維基百科》資料，蘇愷-57由蘇霍伊設計局設計，並生產於阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠，最高速度可達2馬赫，並配有向量噴嘴與相位陣列雷達。其配備有一門30公釐機砲，機艙內與機翼下各有六個掛架，可攜帶航空火箭、R-27空對空飛彈、Kh-35反艦飛彈與Kh-55巡弋飛彈等。

針對蘇愷-57入烏作戰，張延廷昨（20日）在政論節目《新聞大白話》表示，俄羅斯現在同美國一樣，都把烏克蘭戰場當作新式武器試驗場（如派出俄國陸軍最新的T-90M與T-80BVM），他指出，俄軍現在敢投入蘇愷-57進入烏克蘭戰場，就是因為烏軍現在幾乎已沒有對空作戰能力，「剩下一些非常少數的武裝直升機與零星的戰機」。同時烏軍也只剩短程預警的野戰雷達，「沒有國土防空的預警雷達了！（此類雷達仍能捕捉到匿蹤戰機）」