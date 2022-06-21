29歲林女21日凌晨酒駕撞死一名工人，經常在臉書分享與男友的親密合照，不吝於分享火辣身材。（翻攝自當事人臉書）

29歲林姓女子21日凌晨2時許，於新北市淡水區酒駕撞死53歲方姓工人，目前已被警方逮捕。消息曝光後，林女的臉書也被網友肉搜，只見林女曬出2疊美金的鈔票，寫下「有錢就能任性」，上月才與男友入住溫泉飯店，大方秀出穿比基尼的甜蜜合照。

警方指出，29歲林姓女子駕照已遭吊銷，21日凌晨2時許駕駛BMW轎車搭載黃姓女子，沿民權路往淡水市區行駛，追撞前方進行路面刨除施作工程交管的53歲方姓工人，造成方男頭部與身體多處擦挫傷及骨折，經送往淡水馬偕醫院急救，仍於2時53分許宣告不治。

事發過後，林女的臉書也被網友肉搜起底，只見林女不吝分享與男友的合照，上月還入住四星級的公寓式溫泉飯店，穿著比基尼大秀火辣身材；上月中也秀出握著2大疊100元美鈔的照片，寫下「想賺錢來找我吧，月入6-8位數，低（底）薪8萬外加包吃包住包機」，文末標註「實現你的快樂的目標，有錢就能任性，有錢就是王道。」

林女曾在臉書曬出手握2大疊美鈔的照片，誠徵好友加入同行業，標榜最低薪資為8萬。（翻攝自當事人臉書）

林女肇事後已被警方帶回，經檢測，林女的酒精檢測值每公升高達0.77毫克，警訊後依公共危險與過失致死等罪送辦，另，同車的黃姓女乘客則依道路交通管理處罰條例裁處罰鍰。

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