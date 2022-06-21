面對不斷變異的Omicron病毒，確診拼免疫，或疫苗打好打滿，似乎都來不及跟上病毒演變。醫師蘇一峰分享大陸北京大學研究，感染BA.1的抗體，一旦遇到目前主流的BA.4、BA.5，「中和效果只剩八分之一」，就算打滿3劑疫苗，保護力也有限。

北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰PO文，國際權威期刊《Nature》刊登大陸北京大學研究，發現感染完Omicron BA.1的抗體，作用在BA.4、BA.5上，中和效果只剩八分之一。

指揮中心曾有「無敵星星」的說法，但不鼓勵「確診拚免疫」，因病毒變異速度快，在亞型陸續崛起後，感染過一次不代表不會感染第二次，這也是國內專家呼籲應及早做準備的原因。

台灣首份新冠肺炎抗體研究結果也在近日出爐，陽明交通大學針對236名染疫康復者追蹤中和抗體變化，發現「確診後接種疫苗」，雙重保護效果在150天內仍是百分之百，比「確診後未打疫苗」效果高且持久。

中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞建議，民眾確診後3個月仍須接種疫苗，延長自我保護效果。不過羅補充，受試者是2020年至2021年確診，屬較早期的Alpha病毒株，不見得能外推到目前的Omicron。