彰化縣葉家3兄弟生活貧困，3兄弟僅靠3700元身障補助生活，昨（20日）葉家大哥不幸病逝，再度引起社會關注，知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬難過表示，看見生命因為貧窮在眼前離去，卻無能為力，並針對「和美葉家三兄弟」這件事在臉書列出10點質疑。

葉家三兄弟老大於昨（20日）離世。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟生活貧苦、三餐不繼個個骨瘦如柴，老三因視力障礙，3兄弟僅靠每月領取3700元身障補助生活，近日疑似生活壓力太大，兄弟接連服藥，呈現昏迷狀態，送醫搶救，老大在20日下午3時已經離世。

陳文彬在臉書寫下，悲傷、難過與憤怒，看見生命因為貧窮在眼前離去卻無以為力，不禁為自己的無能感到憤怒了起來。晚上開車到海邊吹了海風，回來後針對「和美葉家三兄弟」這件事，提出十點不解之處。

1、 葉家大哥究竟是因服用不明液體（疑似自殺）致腎衰竭敗血身亡？還是因營養不良致腎衰竭敗血死亡？

2、 葉大哥17日被發現時已倒臥巷口，旁邊寶特瓶裝了什麼？消防人員現場回報的通訊內容是什麼？葉大哥被發現時有無呼吸？心跳？血壓？意識是否清楚？一旁的液體有無一起送驗？

3、 葉家二哥表示有服用過量藥物，如果葉家大哥、二哥都疑似自殺，那動機是什麼？他們要向社會說什麼？

4、 如果葉大哥是因為營養不良身體虛弱致肺炎、腎衰竭，送醫隔天後案主要求出院。在全國關注下，彰化縣政府社會處、和美鎮公所社會課當天是否有派人探視？是否有掌握案主高風險狀況並回報？和美鎮長、縣府社會處長是否掌握案主狀況？彰化縣政府、和美鎮公所是否有人與葉氏兄弟溝通、協助、或予以強迫就醫呢？

5、 一個人在沒有重症、絕食狀況下，為何會因為營養不良而死亡呢？

6、 葉家老三瘦到皮包骨明顯不是一天、兩天現象，里長為何6月16日才向賴議員求援？看得出來這兩天都是里長辛苦的在一旁協助處理，但之前有沒有向其他單位求援過？里長指定的鄰長是否知情？如果知道為何沒能處理呢？如果不知道，基層公所行政體系為何已失能呢？

7、 一般里內事物與里長聯繫的是村里幹事，里幹事是否知道葉家狀況？知道為何沒有協助里長？里幹事有沒有向上回報？是公所疏忽？還是里幹事沒有能力處理？里幹事是公務員，不知道是否也有失職呢？

8、 如果整件事從鄰長、里長、里幹事、管區警員、派出所通通都不知道，遑論鎮長、社會處長、警察局長到縣長等級（這樣的警政、社政、民政系統也太脆弱、太不堪了吧！）但如果他們其中任一關卡有人知道，卻沒有處理，誰該承擔行政責任呢？

9、 今天不管是知道不處理造成的悲劇，或是不知道沒有處理導致有人死亡，我都覺得很荒謬、誇張、難過甚至憤怒。我不知道誰是兇手？唉！或許我也是兇手之一，不是嗎？

10、 我不知道檢調是否會調查此案？並為社會大眾釋疑？這件事究竟是因貧窮殺人？官僚殺人？還是因漠視殺人？不管葉大哥死亡因果是什麼，台灣社會都不應該容許一個寶貴生命如此無聲無息的消逝。除了哀悼、憤怒之外，請問我們可以做什麼，才能不讓這樣的悲劇繼續再發生下去呢？

文章曝光後網友們也紛紛湧入留言：「弱勢到連社會安全網也遺漏，底層悲歌」、「難過！物資、善款都有了，結果人走了」、「餓死是台灣的恥辱」，對此陳文彬也回應：「看到這句話，眼淚都掉下來了」。