臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

本土疫情持續延燒，引發民眾恐慌。總統蔡英文昨日（20）在臉書發文表示，50.4萬劑輝瑞兒童疫苗到貨，強調截至當日，共已有超過百萬人次的5-11歲兒童，接種了第一劑疫苗；並呼籲大家繼續一起努力，疫情一定會逐漸趨緩。此文遭大批網友灌爆，有人更留言：「有沒有打疫苗送石斑魚？」諷刺意味十足。

蔡英文昨日在臉書發文宣布：「50.4萬劑輝瑞兒童疫苗到貨！持續提升孩子的保護力！」蔡指出，近日5-11歲兒童接種第二劑疫苗，將在各縣市陸續進行，當天也共有50.4萬劑輝瑞兒童疫苗到貨，提供給家長選擇，持續提升孩子們的保護力。

蔡英文強調，截至當日，5-11歲兒童第一劑疫苗，接種輝瑞兒童劑型疫苗共778263人次，莫德納疫苗共 285447人次；總共已經有超過百萬人次的5-11歲兒童，接種了第一劑疫苗。蔡除謝謝家長們的配合、醫護人員的辛勞，也喊話大家繼續一起努力，疫情一定會逐漸趨緩。

此文湧入超過2200則留言，除部分支持留言外，大多為批評聲浪。網友表示：「有沒有打疫苗送石斑魚？」「謝謝蔡小編總是及時更新，讓我們知道妳還活著。足不出戶，臉書就是全世界」、「總統小編真的很辛苦，我們都看到了」、「之前要是政府要做好超前部署的話，兒童疫苗至少應該在過年的時候就會有了吧，現在應該都開始打第二劑了」、「與鄰近亞洲國家相比，都是『落後部署』的表現，還有什麼臉講？」「行動後知後覺，嘴巴超前部署」。