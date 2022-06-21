小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球海運二哥馬士基執行長施索仁警告，貨櫃運輸可能不久就會遭到第一波疫情爆發後掀起景氣熱潮的諸多因素的反噬。他進一步說明指出，在歷經2年的大多頭後，貨櫃運輸業的景氣可能出現需求萎縮供應增加的「長鞭效應」，當此一狀況出現時，它會來得又快又急，並指，景氣反轉的時點不太可能在下半年初，最快可能在8月或之後就出現。消息一出，國內貨櫃三雄長榮、陽明和萬海股價幾乎快跌停，但馬士基股價卻逆勢上漲逾2%。

【1】馬士基執行長示警：貨櫃運輸大多頭 最快８月反轉

全球海運巨頭馬士基（Maersk）執行長施索仁（Soren Skou）指出，全球化並未瓦解，全球貿易長期持續看漲，不過他也警告，貨櫃運輸景氣的反轉將會來得又急又快，最快可能8月就會出現。

【2】台驊駁斥馬士基重創說 航運景氣 年底才可能現拐點

航運巨頭馬士基示警運量將下跌，貨櫃運輸可能最快8月重創，此說法一出，20日引發貨櫃三雄股價下挫逾6％～8％，不僅創波段新低，甚至出現棄息賣壓。

【3】面板跌勢緩 大摩喊買雙虎

面板12月下旬報價下跌3％、全月較上月跌價4％，摩根士丹利證券指出，面板報價變動符合預期，研判跌價幅度將持續縮窄，2022年元月跌幅也僅會有3～4％，小尺寸面板跌價空間更小，全尺寸面板報價2022年第一季落底，重申看好面板雙虎重新評價（re-rating）空間。

【4】144檔融資追繳令 上膛

台股上市融資維持率（不含融券維持率）跌至142％的低水位，個股更有144檔低於130％，融資全面追繳壓力一觸即發，另977檔上市股中有326檔股價創今年新低，昔日鋼鐵人、航海王如今英姿不再，股價頻頻破底，尤以鋼鐵股為融資追繳重災區。

【5】美經濟衰退機率...恐高達44％

眼看通膨急速升溫，經濟學家擔心聯準會激進升息將使美國失業率上升，經濟陷入衰退。《華爾街日報》最新調查顯示，未來12個月美國經濟衰退機率達44％，較4月預期的28％大幅提升。