女星小禎（胡盈禎）瘦身成功後不吝嗇展現健美身材，昨（20日）則在網上曬出上身真空照，僅以手遮住胸，絕美胸型呼之欲出，下半身則穿全黑蓬裙，讓她性感又不失霸氣，而這也是小禎出道以來的最大尺度。

小禎為了節目《女人我最大》20週年，拍攝一系列性感照，她大尺度裸上身入鏡，下半身則穿全黑蓬裙，小禎雙手巧妙地交疊遮在胸前，另一張則是僅以單手遮胸，絕美的水滴型美胸呼之欲出，畫面相當性感，照片刻意調成黑白色系，看起來相當有質感。

小禎也坦言：「真的尺度獻上最大的誠意了，每一張都好喜歡歐」，《女人我最大》主持人藍心湄看了大讚「好美」，鍾欣怡直呼：「美炸了」、黃小柔則說：「時尚爆炸」、林利霏則留言：「好美好辣好時尚！」

37歲小禎過去曾受多囊性卵巢症候群纏身，一度爆肥到90公斤，後來靠著飲食控制和運動，成功在半年內甩肉40公斤，輕盈又緊實的體態羨煞眾人，瘦身有成的小禎也不吝嗇展現好身材，她前凸後翹的S曲線和清晰可見的冰塊腹肌，更是辣到不科學。