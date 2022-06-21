在經歷上周殘酷的殺盤之後，目前美股主要指數期貨強勁反彈。

目前道瓊指數期貨上漲逾280點或逾0.9%。標普500指數期貨和那斯達克100指數期貨漲逾1.1%。

稍早前，因美國適逢六月節補假，周一（6月20日）美股休市。

在過去11周以來，美股主要指數就跌了10周。投資人對更加激進的聯準會與經濟陷入衰退的可能性增加越來越感到擔憂，上周美股全面重挫。標普500指數周線下跌5.8%，創下2020年3月以來最大單周跌幅，並較1月初創下的歷史高點下跌逾23%，跌入更深的熊市。

上周道瓊指數收跌4.8%，並為2021年1月以來首次跌破30,000點大關。以科技股為主的那斯達克指數周線亦下跌約4.8%，較其歷史高點下跌33%。

Nationwide投資研究部門主管Mark Hackett表示，近期股市下跌和投資人的態度轉變，使觸底理論變得更難實現。投資人的行為很情緒化，而基本面將開始跟隨著技術面的疲軟。

聯準會主席鮑爾本周三、周四將赴國會發表證詞，料將成為市場關注的焦點。此前聯準會在6月會議決定升息75個基點，創下1994年以來最大的單次升息幅度。

此外，投資人也將關注其他即將發布的數據，包括周二出爐的成屋銷售，以衡量美國的經濟體質。

最近的數據顯示美國消費者信心低落、零售支出下滑，以及房市持續降溫，在聯準會全力對抗創下逾40年高點的通膨之際，加劇了市場對經濟即將陷入衰退的擔憂。

加密貨幣市場持續劇烈波動，比特幣在周末跌至17,601.58美元，創下今年來的新低價，但在周一反彈收復了20,000美元大關。與去年11月觸及的歷史高點相比，這個全球最大的加密貨幣價格已經下跌約70%。根據CoinDesk報價，比特幣目前漲1.56%，報20,599美元。