台日桌球CP江宏傑和福原愛，從戀愛、結婚到生子均受人矚目，兩人育有1對兒女，未料童話的婚姻也有破碎一日；在去年鬧婚變時，日媒報導說男方家是「怪獸家族」，輿論指向江宏傑的親姐「江恆亘」批評她為「怪獸大姑」，近來姐姐一甩往日陰霾重返社群復出，20日也再度發文，溫柔聊起愛情、愛自己等話題頗有感觸，索性宣布「和我愛的人一起去看極光」。

20日晚間江恆亘用著一貫的輕柔口吻說出，「疫情過後，你們最想去哪裡？數一數我的夢想清單大概有二十項吧。」她說，因為疫情讓很多人來不及跟摯愛說再見，人生就此畫上句點，因此她認為「不應該再浪費時間，唯有把握當下，把每天當成最後一天來過」直言道手裡有的時間並未有想像中的那麼多。

接著她提及北極圈裡的奇妙自然現象，「離地一百多公里的高空大氣層中，來自太陽風的高能電子，撞擊高空中的原子和分子，這時釋放出的能量且產生的發光現象，就是『極光』，也叫做 “Aurora” 歐若拉。」並補充說，希臘神話的歐若拉女神掌管黎明、曙光，祂本身還帶有愛、勇氣跟希望，

江恆亘感性說道，「傳說～和愛的人一起去看極光，就會得到永恆的愛～所以我想實現夢想清單的第一項：『和我愛的人一起去看極光』」並坦承這就是她夢想清單的第一項，引來網友留言互動「想去看姐跳現代」、「看極光～人生必須做的事」、「想到張韶涵的一首歌…歐若拉」近來她頻發表觀點，有人也好奇詢問「要出書了嗎？」