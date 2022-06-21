新生代女星宋羽葤因參與演出八點檔連戲劇《天之驕女》，並在其中飾演火辣女助理，大秀凹凸有致的傲人曲線而闖出知名度。而近日推出首本寫真集的她，接受媒體採訪時卻自爆過去星路相當坎坷，還經常遇到「潛規則」差點在KTV裡被人硬上，讓她印象相當深刻。

宋羽葤擁有甜美臉蛋與E級魔鬼身材，除了在電視劇中大方展現性感曲線外，私底下的她也經常不吝嗇的在社群媒體上曬出火辣福利照，日前更推出大尺度的性感寫真集「羽葤的小宇宙電子寫真」，並在IG上公開側拍影片，令大批網友大噴鼻血，人氣火速飆升。

但根據《鏡週刊》的報導，宋羽葤出道後幾乎都在大陸拍戲，直到這2年疫情升溫才返回台灣接拍《天之嬌女》，在受訪時宋羽葤透露，她過去的演藝之路並沒有想像中順遂，在試鏡時曾多次接到額外的「大哥關切」，甚至還有圈內大哥看她身材火辣，假借談戲的名義將她帶到KTV包廂中語帶威脅地又摸又灌酒，甚至作勢想親她，好在大哥最後先喝醉，她才能趕緊落跑，之後也沒有接到那位大哥的任何工作。

而宋羽葤雖患有遺傳性心臟病及貧血，但從小就學跆拳道及自由搏擊的她，為了能在演藝圈中闖出一片天，還曾在試鏡時穿著高跟鞋踢腿，最後被大陸的一名導演相中，最後順利拍攝了5部央視的電視劇及電影，但對她來說當時真的是「賣命」。

她同時憶起以往拍戲的狀況表示，很多小劇組預算不多，如果去鄉下或是二線城市拍戲的話，常常都只有一道菜加一碗白米飯解決一餐，也很常在半夜拍攝警匪片或是懸疑片，甚至在攝氏零下17度、結冰的河面上拍攝追逐摔倒戲，讓她手掌被冰柱刺到鮮血直流。

回來台灣後宋羽葤雖陸續拍攝多部電視劇，也逐漸打開知名度，但她還是發行了寫真集，希望能透過寫真集讓更多人認識她。