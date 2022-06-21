近期半導體產業雜音不斷，晶圓代工龍頭台積電昨日失守500元大關，從元月至今市值已蒸發5兆元。知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，最近觀察到很多國內外半導體產業鏈公司頻頻破底，但很多公司董事長、CEO還是出來說今明年訂單超過產能，仍供不應求，他直言「市場、股價已經告訴大家」答案。

陸行之分析指出，市場、股價表現已經預期，2023年代工、IDM平均產能利用率至少一個季度將低於90%，同比營收增長不易，他認為分析師下修獲利不可避免。

陸行之並分享8大股價止跌觀察指標，包括各公司或客戶庫存月數何時開始降低；各公司何時開始看到產能利用率下修；通膨CPI，升息何時觸頂；俄烏戰爭何時結束。

以及這些龍頭半導體公司營收增長轉負，開始出現利空不跌；短料交期從第一季的40-50周，跌破13周；下修資本開支，目前格羅方德、中芯國際已經下修；一堆外資降評報告出籠，但市場、股價不反應。