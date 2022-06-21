年底國民黨要派誰出征高雄市長，目前國民黨智庫執行長柯志恩、孫文學校總校長張亞中、前衛生署署長楊志良、立委陳玉珍都是熱門人選，引發政壇關注。高雄市議員邱于軒獻策，有意參選者應效仿台北市前議員羅智強在桃園買房，開始勤走基層，讓選民看到決心。此說法引熱議，不少網友驚呼這招很險，卻真的「有用」。

據《TVBS》報導，邱于軒表示，年底高雄市選舉不太可能再複製特定政治明星效應，與其把希望寄託在某人的人格特質上，更應把民進黨在高雄執政的問題提出來，讓民眾有感，獲取選民的認同。

不僅如此，邱于軒更強調，若檯面上這些被點名、或有意願想選的人真有想選，應該在近日就要搬下來高雄，效仿羅智強一樣在桃園買房，開始勤走基層，讓選民看到決心，否則再拖下去恐怕會太遲了。

邱于軒的的策略引發熱議，大批網友表示認同，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「哇！這招看起來很險，但是真的有用」、「這招付出很大，卻真能讓選民感受到誠意」、「國民黨高雄這局就是死馬當活馬醫了」、「邱議員這招是絕招，但願意這樣孤注一擲的人不多」、「講得真好！希望這些候選人也願意去做」。