All this shit is nasty, another terrible analogy from a hatin old head that can’t accept that we making more bread than them. It’s just timing Chucky, don’t hate the playa https://t.co/43BWSuijjV — Kevin Durant (@KDTrey5) June 20, 2022

勇士摘冠之後，巴克利（Charles Barkley）繼續挖苦籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）。巴克利在ESPN節目上說：「在KD獲得我們這些所謂老頭們的尊敬之前，他必須要以巴士駕駛的身分摘下總冠軍。結果他加入了一支冠軍球隊（勇士），沒有不敬的意思，但那是事實。在他率領球隊摘冠之前，我們不會給予他應得的尊敬。」

杜蘭特隔天推文反擊：「這些狗屁都很鳥，又是一個充滿恨意的老頭所做的拙劣分析，他不能接受我們賺的鈔票比他們多，這只是眼紅的老查，別恨球員。」

勇士今年摘冠之前，巴克利在自己的TNT節目說過這個「巴士駕駛」的理論，他認為拿下FMVP也不等於是巴士駕駛，包括伊戈達拉（Andre Iguodala）與杜蘭特。而這次柯瑞（Stephen Curry）獲得FMVP，老巴似乎是認可的，他評價柯瑞是史上最優秀的小個子控衛，意思可能就是除了魔術強生（大個子控衛）以外最佳的控衛。

巴克利另外在ESPN節目舉例布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）兩人，布萊恩於俠客離開之後在湖人摘下兩冠，詹姆斯離開熱火LCD連線之後在騎士摘冠，老巴說他只是以相同的標準來檢視杜蘭特。麥柯倫（CJ McCollum）則在節目上說他強烈反對巴克利的看法，麥柯倫認為勇士雖然實力很強，但杜蘭特當時確實是球隊的「巴士駕駛」。