台灣民眾黨主席柯文哲拋出興建「金廈大橋」議題，連日來引起藍綠正、反看法激烈交鋒。任內完成兩岸通水的前金門縣長陳福海今早發布新聞稿力挺柯文哲，強調和平穩定的兩岸關係是兩岸重中之重，金門一直是兩岸互動的重要樞紐，「一座以經濟、民生為出發點的橋梁不僅能銜接金廈小兩岸，也能替台灣搭起無形的情感連結，不僅該做而且要加速規畫！」

面對目前兩岸相對緊張的氛圍，陳福海感慨指出，兩岸需要更多友善的橄欖枝，他認為柯文哲的說法不僅是替金門鄉親未來發展作長遠的思考，也是希望台灣各政黨能表現友善的態度，拉近與和緩兩岸關係。

陳福海任內不但協助陸委會、國台辦在金門舉辦兩岸第3次事務首長會議、兩岸企業家峰會，更於2018年任內完成兩岸通水的歷史性目標，解決金門長期水資源匱乏的難題，同時還倡議金門「新三通」（通水、通電、通橋），期待金門邁向亮麗的新未來。

陳福海表示，從實務面來看，大陸於金沙對岸的大嶝島填海造地的廈門新機場面積廣達數十平方公里，未來啟用後將成為中國大陸東南最重要的空運樞紐。大橋的興建不僅有助於未來小三通旅客的接駁，也有機會引進每年上千萬至廈門的觀光客跨境金門旅遊，同時隨著大橋的施工，相關的水、電、瓦斯的管線也能安全附掛於橋梁結構上，對於金門的經濟、民生將有大幅度的改善與提升。

陳福海強調，國民黨執政時期促成1990年兩岸於金門簽訂協議，民進黨執政時期在2001年推動小三通的常態化都是著眼於有利於民生的發展上所做的政策推動。對於金廈大橋倡議，陳福海說「苟利於民、不必法古」，希望這一次藍綠兩黨也能放下包袱伸出雙手，站在金門民眾的民生、經濟考量，攜手推動金廈大橋的落實，就像是柯文哲說的「這條橋蓋好，金門問題就解決一半（民生、經濟）。」陳福海強調，隨著象徵友誼、和平的橋梁的興建，將會讓兩岸擁有更多的和平、良善契機。