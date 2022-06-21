過去兩年受到遠距需求飆升、供應鏈因疫情受阻的影響，全球出現嚴重晶片荒，但近期隨著新產能開出，消費者需求趨緩，晶片、智慧型手機及電腦等消費性電子產品反而出現供過於求的雜音，近日更傳出三星智慧型手機的庫存量已經衝到安全水位2倍的5000萬台。

韓媒The Elec報導，三星智慧型手機的庫存量達5000萬台，已占業界預測三星手機總銷量的近20%，這數字遠遠超過安全水位10%，顯示三星庫存壓力相當大，知情人士也透露，高庫存主要以中低階的Galaxy A系列手機為主。

報導提到，若依照三星預測的總銷量去推估庫存安全水位，應該落在3000萬至3500萬台，如今庫存量已達5000萬台，這比安全水位高出50%以上。由於整體產業與經濟狀況的不穩定，三星很難在下半年旺季時大幅提升銷售水準，這也代表全年的出貨量會因此下滑。

事實上，日經亞洲評論上周曾報導，三星將暫停從供應商進貨零件至7月底，使得供應商出貨量驟降5成，當時就被認為是零件與產品的庫存水位高所導致，而庫存水位的壓力也會持續向產業鏈上游延燒，最後恐連IC設計、晶片業都躲不過。