台灣民意基金會今公布最新民調，蔡英文總統聲望，4成7贊同蔡總統處理國家大事的方式，4成2不贊同，贊同者比不贊同者多5.4個百分點，連續3個月民意支持度低於50％。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡政府一向引以為榮的防疫表現已成過眼雲煙，不再能高舉傑出防疫表現的大旗衝鋒陷陣。

他表示，民進黨年底選舉中少了強大的防護罩，卻多了不少可引起社會強烈共鳴的防疫缺失和罩門，蔡總統聲望持續走低，就是影響選舉過程與結果的重要變數。

被問到贊同或不贊同蔡總統處理國家大事的方式，13.8％非常贊同，33.5％還算贊同，24.5％不太贊同，17.4％一點也不贊同，10.8％沒意見、不知道或拒答。民眾對蔡總統治國方式看法明顯分歧，贊同與不贊同只有五個百分點的差距。

與上個月相比，「總統職務表現贊同率」47.3％，略增1.1個百分點，「不贊同率」41.9％，上升2.4個百分點。一來一往，贊同比不贊成者多5.4個百分點，與比上個月少1.3個百分點。

他說，本月因 Omicron 疫情大爆發，確診者與死亡數空前激增，蔡總統民意支持度本預期顯著下跌，但因大陸禁止台灣石斑魚進口效應適時發酵，反而逆向上升一個百分點。

他說，從中短期蔡總統聲望的變化，已經連續三個月民意支持度低於50％， 且不贊同她總統職務表現的人自3月以來已增加8.5個百分點，整體情勢頗類似2021年5月的狀況。

他認為，蔡總統聲望持續走低，最主要是 Omicron 疫情嚴重爆發，政府防疫效能備受質疑所致。

至於蘇內閣施政表現滿意度，10.9％非常滿意，35.5％還算滿意，22.1％不太滿意，23.6％一點也不滿意，7.9％沒意見、不知道、拒答。4成6滿意，4成6不滿意，顯示台灣人對蘇內閣的施政表現，滿意或不滿意各半，看法嚴重分歧，非常不滿意2成4，非常滿意只有1成1。

和上個月相比，滿意者略 增0.7個百分點，不滿意增加1.5個百分點。這一來一往，原本滿意比不滿意多1.5個百分點，壓縮為0.7個百分點。蘇內閣也可能 中共「石斑魚效應」受益者，因這項因素使蘇內閣滿意度不減反增。

進一步分析，20-34 歲及65歲多數滿意蘇內閣整體施政表現，35-64 歲過半的人不滿意，中性選民3成4滿 意，4成8不滿意。對於蘇內閣整體施政表現。

他認為，為什麼多數青、中、壯年及中高教育者開始對蘇內閣的施政表現不滿意，值得深思。