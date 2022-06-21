人氣Youtuber蕾菈（Lyla）因亮麗外型和口音被封為「小鄧紫棋」，最近她在IG分享新一組辣照，可見她連身純白深V泳衣上身，秀出豪乳及東西半球，還有人發現她右半邊恰恰好在「重點部位」有顆鈕釦，意外製造出「偽激凸」的效果，引來網友說：「鈕釦是配飾，還是真的可以扣上？」、「釦子位置恰恰好」，她親回：「可以扣啦」。

蕾菈2018年加入反骨男孩人氣暴漲，過去她透露18歲時結婚生子，但孩子的的爸在她待產期間出軌偷吃，讓蕾菈憤而與對方離婚，之後獨自照顧女兒。去年4月她認了交往新男友DJ湯宇，今年2月宣布梅開二度結婚，兩人郎才女貌受到許多祝福，但也有人酸「二手」、「買一送一」，對此，蕾菈表示離婚不是原罪，「意外跟明天沒有人知道哪個會先來⋯珍惜當下比未雨綢繆更重要，我知道我們此時此刻是相愛的，是幸福的！」

蕾菈也證實當媽後深受產後胸部下垂的困擾，因此決定動刀隆乳，更將過程拍成影片分享給大眾，對此老公也全力支持，只說：「妳如果覺得會快樂，妳就去做！剩下的交給我！」，並希望她受一次苦就好，不要接連開多次刀，讓蕾菈感動直言：「阿湯是鬼吧，這世界上怎麼有這麼好的男人？」

大方認了整形後，蕾菈更常不吝嗇地分享辣照，日前她曬出到澎湖拍的舊照，說：「就問你們景美還我美？有沒有可能澎湖的照片還有一堆沒發，這個景再搭配我這身防曬潛水衣，根本就是絕配」，粉絲回應：「海美，妳更美」、「好像有W喔！」、「有妳就不會有其他的選項了」、「話說泳衣胸前的釦子是真的要讓人扣的嗎」「釦子意圖讓人想歪」。