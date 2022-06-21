6月上海開始復工，大陸下半年可望看到經濟恢復帶給股市上漲動能。統一強漢基金經理人林鴻益表示，就過往經驗來看，A股多頭常出現在經濟下行的年份，主要是因為，經濟成長放緩壓力會促使大陸政府，持續推出政策以托底經濟。今年在通膨升溫背景下，全球經濟成長下修，以大陸三駕馬車的經濟結構來看，其中消費和地產，已逐步看到相關刺激政策出台，而外貿部分，隨著通膨持續升溫，美國對大陸的關稅壁壘有望鬆動，也將為大陸進出口增添助力。

據統計，今年來淨申購前5名的大中華主動型基金包括統一強漢、第一金中國世紀、第一金中國世紀、國泰中國新興戰略、PGIM保德信中國品牌等。其中，排名第一的統一強漢基金-新台幣級別，淨申購金額甚至達到7.11億，顯見該基金受投資人青睞的程度。

據最新月報統計，統一強漢前十大投資標的包括元太(8069)、世芯-KY(3661)、恩捷、寧德時代、輝達、萬華化學、智原(3035)、錦浪科技、斯達半導體、華德迪士尼等。

在產業面，林鴻益表示，將持續鎖定長期成長趨勢明確，且受惠全球政府能源轉型政策的類股，包括電動車、新能源、智慧電網與儲能裝置等。新能源與電動車板塊，也在先前A股反彈中，呈現領漲姿態。另外，因俄烏戰爭而加劇的原物料供給，也是關注的投資機會之一，尤其是在全球嚴重緊缺的化肥及糧食產業。