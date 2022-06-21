韓國央行21日指出，由於需求增加以及供給吃緊，導致物價上漲的壓力愈來愈大，預估2022年當地通膨將高於之前的預估值。同時，有可能還會再創14年來新高。

1個月前，韓國央行才剛將自己2022年通膨預估，從3.1%大幅上修至4.5%，沒想到1個月之後又要修正。韓國央行表示，因為國際局勢瞬息萬變，今年通貨膨脹平均值有機會高於2008年的4.7%。

韓國央行預估，由於供需雙方的通膨壓力都在增加，物價可能還會繼續上漲，漲幅應該會超過5%，下1季就有可能會發生。韓國正出現消費增加、進口原油以及大宗物資大漲的現象。

韓國5月消費者通膨大漲5.4%，是近14年來最高的。為壓制通膨，韓國央行在5月時升息1碼至1.75%。從2021年8月份韓國在這幾年首次升息以來，迄今已是第5次調高利率。

專家學者預估，未來幾個月韓國應該還會再升息，因為通貨膨脹大漲壓力，短期之內不會消失。同時，美國的利率遲早都會高於韓國的，在雙邊利差擴大之下，韓國外資到時候可能爆發出走潮。

另外，韓國應該不會像聯準會1次就大幅升息兩或3碼。從過去來看，韓國要調高利率時，大都採取較溫和方式，也就是大概只升1碼左右。韓國央行預定在7月13日，舉行既定性的利率討論會議。