大陸人氣歌手張碧晨與華晨宇，在去年1月因被拍到帶孩子報戶口，雙雙認了曾交往、張碧晨於分手後未婚生女，兩人在不結婚的情況下共同撫養小孩，此事在當時引起軒然大波，如今事隔1年多，張碧晨突然遭到大批網友質疑當年是找代孕生下孩子，因此在網路上遭到謾罵，其好友兼華誼音樂副總經理得知此事忍不住發怒，po出多張張碧晨當年生產照，打臉酸民直呼「真是無奈至極」。

張碧晨與華晨宇認了未婚生女都已經1年多過去，近來陸網突然瘋傳女方當年找代理孕母生孩子的揣測消息，爆料文章指出，孩子是在2019年2月出生，而張碧晨2018年11月登台演出時，應該已經懷孕7個月，但肚子卻是平的，完全看不出懷孕週數這麼大的跡象，因此酸言：「人類醫學奇蹟」。

孩子出生1年多的現在，張碧晨突被瘋傳當年找代孕生孩子，不然怎會懷胎7月卻看不太到孕肚。(翻攝自呼吸單行道微博)

張碧晨找代孕的傳聞在網路上瘋傳，她本人尚未回應，但作為她好友兼工作夥伴的華誼音樂副總經理先看不下去，心疼po文表示，此事自始至終自己都知曉張碧晨所經歷的一切，原本希望時間能證明一切，但沒想到近日微博上的這些言論，讓經歷過風雨的他們仍感到驚心動魄，「可以如此沒底線，罵孩子、造謠代孕、惡意傳播、惡毒詛咒」。

張碧晨工作夥伴兼好友華誼音樂副總經理，怒貼張碧晨當時的生產照反擊。(翻攝自呼吸單行道微博)

華誼音樂副總經理貼出兩張張碧晨的照片，一張是她面露痛苦躺在病床上待產，一張是她產後還穿著病患服裝開心抱著新生女兒的照片，「從來沒有這麼荒唐地想過，有一天一位母親需要通過孕照來證明自己生育過，真是無奈至極」。

張碧晨工作夥伴兼好友華誼音樂副總經理，貼出張碧晨抱著新生愛女的照片，反駁流言蜚語。(翻攝自呼吸單行道微博)

華誼音樂副總經理表示，自己自張碧晨懷孕到產檢一路陪伴，也親手迎接這個33週就迫不及待來到人間的小天使，孩子出生時僅1760克，到如今已會拉著她的手喊大姨陪玩遊戲，「以後孩子長大，我真心不希望她看到的世界是這個樣子的」，她強調在這次詆毀事件中，讓步是沒有原則的，忍耐只會縱容惡意，雖然自己能做的有限，但一定盡力去作，並對自己及張碧晨喊話：「人生有太多起起落落，過去的就過去了，往前看才有希望呀！」。