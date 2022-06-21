2022年年底九合一選舉中，「六都」市長因屬直轄市首長之爭，備受矚目。六都，指的是台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，而六都成形，則是自2014（民國103）年才開始。

先五都後六都

行政院於2010（民國99）年核定自同年12/25起，台北縣改制為「新北市」、台中縣與台中市合併改制為「台中市」，台南縣與台南市合併改制為「台南市」，高雄縣與高雄市合併為「高雄市」。加上原有的台北市與高雄市總計有5個直轄市。

之後於2014年，政院再核定自同年12/25起，桃園縣改制為桃園市。自此，台灣共有6個直轄市，通稱為六都。

六都市長

2010年台灣首度共有「五都」（直轄市）市長選舉，勝選者分別為：台北市長郝龍斌、新北市長朱立倫、台中市長胡志強、台南市長賴清德、高雄市長陳菊。

2014的六都市長選舉，勝選者分別是：台北市長柯文哲、新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、台南市長賴清德、高雄市長陳菊。

2018年六都市長選舉，勝選者分別是：台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長韓國瑜。

至於2022年的六都市長選舉，可競選連任者共計4人，分別為新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲；原高雄市長韓國瑜於2020年遭到罷免，同年8月由陳其邁補選勝出、當選高雄市長，陳其邁2022年也將競選連任。至於六都市長候選人，至6月21日止僅部分確定，尚無完整的確實名單，若都底定將會補充。

投票數據

依中選會資料，以2014與2018年兩次六都市長分析，投票率皆在66%左右。2014年，在政黨席次方面，民進黨共取得4席：桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、台南市長賴清德、高雄市長陳菊；國民黨共取得1席：新北市長朱立倫；無黨籍1席：台北市長柯文哲。

2014年，六都分別被民進黨搶下4席、國民黨1席及無黨籍1席。（圖／翻攝自中選會）

2018年，國民黨獲得3席：新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜；民進黨獲得2席：桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲；無黨籍1席：台北市長柯文哲。