演藝圈中許多女星保養得宜，邁入中年看起來仍像少女，女星們超強的馭齡術時常成為大眾談論的話題，近來南韓網劇《壞少年：為救朋友失去了眼》於18日更新影片，劇中的小女孩女主角演技卓越，但讓人驚訝的是女主角並不是童星，而且實際年齡已達21歲，被外界認為是最強童顏。

韓國CheezeFilm頻道時常推出短劇，由於內容多元，擁有212萬粉絲訂閱該頻道，近日的一支影片更是獲得外界高度關注，故事《壞少年：為救朋友失去了眼》講述小學生之間的故事，小學生男主女主互相幫助，女主角在劇中設定是小學生，不但遭到其他人霸凌，還被酗酒的父親家暴，演技十分精湛，不過經過查詢才發現，女主金允熙（音譯，김윤희）並不是真的找小學年齡的演員，她的實際年齡是21歲，標題也表明是「一個21歲的女人和一個13歲的男人相遇」，只有男主角是真的13歲小學生。

這樣的真相讓網友們非常吃驚，影片中金允熙肉嘟嘟的臉頰和五官非常幼齡化，和年僅13歲的男演員對戲絲毫沒有違和感，劇中有兩人同框的畫面，站在一起時身高看起來差不多，幾乎沒有什麼異常，強烈的衝擊感引起網友討論「允熙真的很童顏，不需要童星演員的程度」、「哇，女主角已經是成人演員了，原本還以為只是長得像允熙的孩子，沒想到從高中生演到小學生，太強了」。

據悉，金允熙是演員訓練生，近年主要在CheezeFilm頻道發展，挑戰小學生的演技細膩，連吃泡麵等的細節都很講究，從她的日常生活照看，雖然已經21歲，但臉蛋和嬌小的身型看起來都不符合實際年齡。