大陸央視新聞21日報導，香港特別行政區候任行政長官李家超日前在香港接受央視專訪表示，會全力以赴，把香港所有的工作做到最好。在施政方面，香港在（未來）這5年是由治及興的一個重要階段，所以重點會是發展經濟、改善民生。把社會整體的利益在發展裡面分享，每一個人都可以享受到關愛共融、多元發展的關鍵五年。也要居安思危，以充分的準備確保在國家主權、安全和發展利益方面受到充分保障。總體來講，要把風險管好，管好之後，全面發展經濟，去解決民生、社會一直以來累積的問題。

對於住房問題，李家超說，會全面提速、提效和提量，增加供應量，壓縮土地開發、房屋供應方面的程序，縮短整體供應時間。關於就業，李家超表示，會開展教育和培訓課程，讓年輕人提升競爭力，鼓勵年輕人放寬視野，擴大就業範圍，尤其是抓住粵港澳大灣區建設帶來的機遇。

李家超願景，希望他們變成很成功的一代人，對香港感到驕傲，對國家感到驕傲。

回顧「一國兩制」在香港的實踐，李家超認為，過去25年，「一國兩制」方針在香港得以成功落實。雖然經過一些風風雨雨，但香港在經歷每一次挑戰後都變得更有韌性和動力。

李家超說，香港每一次面對困難時，都會凝聚力量、團結一起去面對困難。國家作為特區最強的後盾，也是香港解決問題裡最重要的力量。他對香港可以處理好不同的風險充滿信心。

李家超指出，香港要充分發揮「一國兩制」優勢，提升國際競爭力，更好、更快融入國家發展大局。

李家超認為，在中國國家發展大局裡面，（香港）不但是參與者，也是受惠者。在「十四五」規畫裡面已經給了香港很好的定位，特區政府把它做好做大、發揮出來，他覺得是最直接，而且最有效果融入國家發展大局裡面的方向。跟國家發展聯繫，（香港的）機遇是無限的。