針對國民黨提名的台北市長候選人蔣萬安提出青銀換居，表示若當選要成立人口對策辦公室。對此，爭取民進黨台北市長提名的林佳龍今天批評，過去政府遇到問題時的制式反應，就是成立一個新的單位，這是疊床架屋，這是一種官僚組織的習性。

林佳龍今天上午接受《嗆新聞》主持人黃揚明視訊專訪，對於蔣萬的說法，他說，首先要肯定蔣萬安開始去提政策，「不過，可以再更好」。

他認為，政策的提出應該要對焦，成立人口政策辦公室的說法，是過去政府遇到問題時通常會有的制式反應，就是成立一個新的單位，這是疊床架屋，你的政策是什麼，應該就直接將最重要的幾點一一提出來，要在很短的時間針對問題回答，而不是去用成立新單位的方式，這種就是一種官僚組織的習性。

林佳龍指出，青銀換居政策如果沒有配套，就像現在地方政府也有一些示範性質的作法，但不容易成功，因為長輩要換地方去住，其實是茲事體大，要長輩移動本身就不容易了，何況要換地方住，這涉及他們的人際關係，因此他們不容易去移動，這不是讓年輕人去找沒有電梯的公寓，然後把長輩集中或搬去其他的地方就可以了。

他認為，居住和住宅政策還是需要從落實社會住宅和包租代管政策著手，並且去提供年輕人更好的公共運輸工具，比如他提出來的「台北首都通」，讓他們移動的時間短一點，可以解決的工作和居住空間距離的問題。

林佳龍表示，年輕人除了居住之外，最主要的是工作，因此要解決內湖等塞車問題，不讓他們花那麼多時間在通車上面，一方面讓他們可以有社會住宅，一方面從新北要到內湖工作要有跳蛙公車、以及交通運輸票券共通的載具。

他反問蔣萬安，青銀換居這個口號要落實，你到底目標要多少？預算要多少？政策工具是什麼？做過行政首長的都知道，對接一個名稱之後，內容是什麼也必須提出來，而不是只有一個人口政策辦公室或者青銀換居口號。

對林佳龍質疑蔣萬安政策預算，主持人也反問林佳龍提出的成家基金每人20萬政見，預算又在哪裡？他說，他之前有先去了解台北市的財務和稅收、土地開發狀況，以他提出的成家基金來說，在台北市大概需要20億元來實現政策。

他認為，台北市每年要花很多預算在高齡和托育，但中間年輕人如果不結婚，就會衍生很多的問題，因為年輕人既要扶老又要扶幼，如果能解決年輕人成家的問題，讓他們願意留在台北安心工作，成家立業就有稅收，這是良性循環，可以治標又治本的解決人口少子化的問題。