台股跌勢未止，20日櫃買指數以186.37點作收，為2021年5月17日以來新低，櫃檯買賣中心表示，上櫃公司基本面穩健，呼籲投資人理性審慎投資。

受全球通膨升溫及各國央行升息等因素影響，國際主要股市近期震盪劇烈，台股指數也同步探底，20日櫃買指數以186.37點作收，為2021年5月17日以來新低，櫃買中心也出面信心喊話，上櫃公司基本面穩健，投資人應理性審慎看待近期股市行情變化。

根據櫃檯買賣中心統計，今年1至5月上櫃公司累計營收為1兆1164億元，較去年同期859.93億元成長約8.35%，櫃買中心表示，股價係反映公司實際業績與未來展望，上櫃公司營收表現仍維持成長動能，基本面相當穩健，建議投資人可持續關注基本面優良之上櫃公司，依本身投資策略理性審慎投資，並注意相關投資風險。

櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，確保上櫃公司資訊公開透明。