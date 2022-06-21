億滋國際（Mondelez International Inc）周一宣布將以29億美元收購能量棒製造商Clif Bar & Company，以拓展全球點心棒業務。

億滋表示，未來還將根據從Clif Bar獲得的收益，向賣方支付額外的款項。

該公司表示，透過此次收購，Clif、Luna和Clif Kid品牌的能量棒將納入自家產品組合，可望創造出逾10億美元的全球點心棒加盟事業。

Clif Bar & Company執行長Sally Grimes表示，億滋是正確合作夥伴在正確的時間出現，支持Clif邁向新的增長篇章。我們的目標和文化一致，加入一家提供眾多產品的全球零食公司有助於我們加速成長。

該公司表示，億滋將繼續在其位於愛達荷州和印第安納州的工廠生產Clif的產品。

億滋旗下知名的食品和飲料品牌包括瑞士三角巧克力Toblerone、奧利奧（Oreo）和沖泡飲品Tang。億滋表示，這項交易將在交易後的第二年提升公司營收，且基於公司的全球規模，這項交易也將為Clif的分銷成本帶來加乘效益。

這是自2018年以來，億滋進行的第九筆交易，預計將在第三季完成。

億滋預估2022年的有機淨營收將成長逾4%，並訂下了長期增長目標為超過3%。