婦產科醫師蘇怡寧分享，網友私訊驗孕棒的照片，請他幫忙判讀有無懷孕，因為女友生理期已經遲來11天，讓他無奈直呼，驗孕棒的判讀就是那樣，有了就是有了，想知道確切狀況請直接就醫檢查，引起網友討論。

蘇怡寧昨在臉書發文分享，他收到一位男網友私訊詢問如何判讀驗孕棒，對方表示女友生理期遲到11天了，體溫也有些偏高，使用驗孕棒驗孕以後，過了5分鐘浮出顏色很淡的一條線，不知道這樣要怎麼判讀。

蘇怡寧無奈大嘆，又有網友發驗孕棒的照片來了，這位同學是希望收到醫師的恭喜當爸爸嗎？說實話現在就算在門診遇到剛剛懷孕的孕婦，剛照完超音波他都不敢直接說恭喜了，因為很有可能下一秒就會聽到孕婦說「但是我沒有想要孩子！」

蘇怡寧說，如何判讀驗孕棒，相信大家經過2年疫情的試煉，大家都很會判讀快篩試劑了，不用他特別教吧？因為原理都一樣，因此PO驗孕棒的照片到網路上，請別人來幫忙判讀，大家除了跟你說恭喜，真的沒有辦法給予什麼幫助，有了就是有了。

蘇怡寧也說，驗孕棒上面的線太淡的可能性有很多，像是懷孕beta-hcg（人類絨毛膜促性腺激素）指數平均2天會上升一倍，理論上2天後再驗線條就會越來越明顯。當然月經不規則，除了受孕之外，也有可能是子宮外孕或流產，到底是哪一種狀況，請乖乖就醫檢查、抽血大概就可以知道，並沒有其他更好的辦法。

貼文引起網友熱議，「為什麼都會有人拍驗孕棒上來問？就直接去看婦產科就好啊！實在令人疑惑」、「下次會不會變成拍肚子，問醫生能不能洽談產檢」、「好多人都喜歡私訊問診，是不是很怕在診間被宣判結果後逃不出去啊」、「醫生真的是佛心來著，每天要面對超多不願面對現實的新手爸媽，直接去看診抽血驗尿就好了。」