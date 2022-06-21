日本傑尼斯男團「KAT-TUN」前成員田中聖，今年初才因持有「覺醒劑」（興奮劑）再度被逮，近期開庭審理他的父親還出面替他作證是因壓力過大才吸毒，但仍被判刑，形象全毀。沒想到此事件才剛落幕，近日又有媒體爆出他私下曾發送「自慰不雅片」傳給多名女性，讓她們不堪其擾。

根據日本媒體的綜合報導，現年36歲的田中聖在今年1月及2月分別被人發現身上持有毒品以及興奮劑而遭到警方逮捕，剛開始田中聖還矢口否認自己持有毒品，直到經過尿液檢查後確認體內出現興奮劑反應，他才改口認罪，並在3月份遭到警方起訴；開庭審理時，他的父親還出面替他作證，表示兒子其實相當善良且愛家，獨立經營演藝事業後壓力太大才開始碰毒，今後全家人都會協助他消化工作量，盼法官能從輕判刑。而昨（20）日法院的判決結果也出爐，他仍被判處1年8個月有期徒刑、緩刑3年。

而根據日本《週刊文春》的報導，田中聖除了吸毒外，他的前女友還加碼爆料他在2020年因疫情待在家裡後，都一直在拍攝裸露下半身的「自慰影片」，還大量的發送前女友及其他人，即使向他反映，他仍持續推出各種「新作品」，影片中也看得出來他的精神有些恍惚，讓不少人懷疑是他吸毒後才開始有的行為。另外，《週刊文春》還預告將在新的週刊中，揭開田中聖以及同樣加入傑尼斯偶像團體「SixTONES」的弟弟田中樹的真實關係，令不少人相當期待。

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