裕隆集團旗下裕融今(21)日舉辦股東常會，決議配發5.5元現金股利與1.7元股票股利，總計配發7.2元，是歷年最高配息水準。裕融總經理許國興表示，維持審慎樂觀看法，現階段在全球政經局勢不斷變動的情況下，首要追求資產品質的穩健，在疫情獲得控制時，則將致力擴展業務多元性與收益性，並以維持良好流動性為主要任務，穩健而積極的發展汽車金融與水平相關業務。

裕融去年合併營收319億元，累計合併稅後純益為53.6億元，獲利年增率幾近翻倍式大幅成長85％，EPS則來到歷史新高12.96元。2020年開始的新冠肺炎疫情全球起伏，並不影響裕融獲利雙位數成長的能力，在營收、獲利、EPS、股利四大面向，皆創下歷史新猷。

轉投資收益認列的部分，海內外各事業亦表現亮眼。台灣地區於企業金融方面，新鑫公司商用車分期市佔率持續維持第一，機器設備與營建機具近年需求攀升明顯，企業資融業務亦步入軌道，相關業務均較同期有近四成之成長幅度；裕富數位資融於消費金融方面，機車市場穩站龍頭地位，且在商品分期業務上展現不錯的成長力度。大陸地區在資產品質大幅優化與營運體質顯著改善等有利因素下，亦維持穩定增長之表現。

而在未來成長動能方面，基於中長期業務發展計畫，並滿足未來至少五年之業務成長資金需求，裕融5月董事會決議現金增資發行普通股新股5仟萬股，每股面額10元，主要用作充實營運資金、償還借款並強化財務結構，同時維持良好的信用評等。

回歸到經營體質方面，許國興指出，鑒於國內整體投資環境與經濟仍有一定動能，裕融企業規畫持續透過人才招募與提升、以及數位轉型工作推動，維持業績成長的實力。另將持續拓展新產品與業務機會，同時強化與數位科技夥伴的合作，進一步擴大業績成長能量。