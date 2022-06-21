國內疫情緩降，昨（20日）新增3萬5596例新冠確診個案，精神科醫師沈政男表示，預估確診數跌破萬例時，全台染疫比例約達17%。至於新變異株BA.4、BA.5會不會造成大流行，他認為台灣已經歷過BA.2，只要「不要讓人流指數回升太多」，BA.4、BA.5的威脅就不大。

沈政男昨在臉書表示，昨（20日）本土新增確診3萬5596例，預估下周一（27日）會降到2萬多，現在全台Rt值約0.9，以此速度要下行破萬，還要一段時間，還好接下來應該會下降得更快，因為中南部也已開始下降。他以台北區（北北基宜）的曲線為模型，估算全台下行破萬時，染疫比例約17%。而致死率方面，目前估計超過萬分之15，希望每日死亡人數可以趕快降到100以下。

我國邊境昨再度攔截17例Omicron亞型BA.4、BA.5變異株個案，目前累計達65例，外界憂心新變異株恐大舉入侵台灣，沈政男認為BA.4、BA.5在台灣不會傳開，從Omicron的發源地、且疫情演變最早的南非來看，去年12月BA.1疫情就達到高峰，後來BA.2出現也沒有再創高峰，因為重複感染非常少，幾個月後又出現BA.4、BA.5，新增高峰只有BA.1的三分之一，而死亡不到四分之一，顯然BA.1感染後，對BA.4、BA.5有還不錯的免疫力。現在BA.4、BA.5在南非已經過去了，每日新增不到1000。

圖為南非疫情走勢。(翻攝自 沈政男臉書)

再來講台灣，沈政男表示，如果台灣從沒有BA.1、BA.2大流行，那麼BA.4、BA.5當然會大舉入侵，問題是台灣很快就會有17%人口感染過BA.2，「如果當初在4月初維持清零，不要讓BA.2在社區傳播，那麼現在台灣要面對的就是BA.4、BA.5」，所以只要大家不要掉以輕心，別讓人流指數回升太多，BA.4、BA.5的威脅並不大，因為已經經歷了BA.2大流行。